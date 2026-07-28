Ahora se podrá comprar iPhones en 12 o 24 cuotas: ¿En qué país está disponible?

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Comprar un iPhone de una sola vez cada vez pesa más en el bolsillo, y Apple lo sabe. Por eso presentó Apple Upgrade, un esquema de renta con opción a compra que reemplaza al viejo iPhone Upgrade Program y que ya arrancó a funcionar esta semana, aunque todavía en un solo mercado: Estados Unidos.

Qué es Apple Upgrade y cómo funciona

Se trata de un plan que permite pagar una cuota mensual por usar un iPhone, iPad, Mac o Apple Watch, en lugar de afrontar el precio completo de una sola vez.

Al terminar el contrato, el usuario tiene tres caminos:

Devolver el dispositivo.

Quedárselo pagando el valor restante.

Cambiarlo por un modelo nuevo y arrancar otro plan.

Cuánto cuesta y cuáles son los plazos

Según información difundida por Apple, las cuotas arrancan en US$17,99 al mes para iPhone, US$11,99 para Apple Watch, US$11,99 para iPad y US$24,99 para Mac.

Los plazos también varían según el producto:

iPhone y Apple Watch: 12 o 24 meses.

12 o 24 meses. iPad y Mac: 24 o 36 meses.

A modo de ejemplo, un iPhone 17 Pro de 256 GB (con precio de lista de US$1.099) se ofrecería por US$31,99 al mes durante 24 meses, o por US$45,99 al mes si se opta por 12 meses.

Trade-in y en qué país está disponible

Si el usuario entrega su equipo actual como parte de pago (trade-in), la cuota mensual puede reducirse todavía más. Por ahora, eso sí, la novedad tiene un límite geográfico claro: solo se puede contratar desde la Apple Store online y las tiendas físicas de Apple en Estados Unidos. Todavía no hay fecha confirmada para su llegada a otros países, incluida la Argentina. Tendremos que esperar anuncios oficiales durante las próximas semanas.