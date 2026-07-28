La medida incluye la eliminación de varios ramales, modificaciones en los recorridos vigentes, la incorporación de un nuevo servicio expreso y cambios en las frecuencias y en la cantidad de unidades afectadas al servicio.

El Gobierno nacional oficializó la reestructuración integral de la línea 195 de colectivos, operada por La Nueva Metropol, que une la Ciudad de Buenos Aires con La Plata.

La medida incluye la eliminación de varios ramales, modificaciones en los recorridos vigentes, la incorporación de un nuevo servicio expreso y cambios en las frecuencias y en la cantidad de unidades afectadas al servicio.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución 50/2026 de la Secretaría de Transporte, firmada por el titular del área, Luis Octavio Pierrini, luego de que finalizara el procedimiento de consulta pública sin que se presentaran objeciones al proyecto impulsado por la empresa prestataria.

¿Cómo es el nuevo recorrido de la línea 195?

La modificación elimina los antiguos recorridos identificados como A, B, D, E, F, G e I. En paralelo, los actuales ramales C y H fueron reformulados y pasaron a convertirse en los nuevos recorridos A y C, mientras que el antiguo B fue fraccionado para crear un nuevo servicio.

Además, se incorporó un servicio expreso, identificado como recorrido E, que funcionará sobre el nuevo trazado proyectado del ramal B y tendrá como objetivo reducir los tiempos de viaje en parte del corredor entre La Plata, el sur del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

Según la documentación oficial, el esquema también contempla una reorganización de las frecuencias y fija un parque móvil mínimo de 42 colectivos para garantizar la prestación del servicio.

Durante la consulta pública tampoco se registraron impugnaciones por parte de otras empresas de transporte potencialmente afectadas por la modificación, por lo que la Secretaría de Transporte avanzó con la aprobación definitiva del proyecto.

Recorrido de la línea 195

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Recorrido A (por AVENIDA LEANDRO N. ALEM y AUTOPISTA DR. RICARDO BALBÍN) ESTACIÓN RETIRO (LÍNEA BELGRANO NORTE - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES) - TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA PLATA (PARTIDO DE LA PLATA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

Recorrido B (por AVENIDA LEANDRO N. ALEM y AUTOPISTA DR. RICARDO BALBÍN) ESTACIÓN RETIRO (LÍNEA BELGRANO NORTE - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES) - ROTONDA GUTIERREZ (PARTIDO DE BERAZATEGUI - PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

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