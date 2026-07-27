La muerte de una bebé de 2 años en Villa Gesell es investigada luego de que se conociera que la madre ya había atravesado un proceso judicial por el fallecimiento de otra hija en 2016. En este contexto, el hijo mayor de la mujer -quien fue detenida esta tarde- contó cómo fueron sus primeros años de vida, antes de mudarse con su familia adoptiva.

Lucas Ruiz, de 17 años, recordó que el día que había cumplido tres años lo habían obligado "a volver a esa casa". Ese día le dieron "una de las golpizas más grandes" que le dieron "estas personas", sus padres biológicos. Son "completamente agresivos, sin compasión por sus hijos". Ahora, la mujer quedó acusada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

"Me arrancaban las orejas y si yo lloraba me golpeaban más", contó en diálogo con TN. Acompañado de Erika Hooft, la abogada que llevó su caso, el adolescente expresó que por estos días atraviesa "mucho dolor porque vuelve a ser una historia que se repite" y sostuvo que "nosotros luchamos mucho por mí, por mis hermanos durante muchos años y que ahora aparezca otra vez el caso de esta persona matando a una de mis hermanas duele muchísimo".

¿Qué pasó con la bebé de dos años que murió en Villa Gesell?

Isabella de dos años fue llevada de urgencia al Hospital Arturo Illia e ingresó a las 16.50 con un cuadro gravísimo derivado de una presunta broncoaspiración. Durante 40 minutos, personal médico realizó maniobras de reanimación, pero no lograron salvarla y la pequeña falleció a las 17:53. La pericia forense indicó que la causa del deceso fue por una asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco.

La muerte fue comunicada a sus padres, Lucía Sosa y Héctor Aguirre. La madre aseguró que la niña estaba tomando la mamadera cuando entró en crisis respiratoria. Las autoridades del hospital dieron aviso a la policía e intervino el fiscal Juan Pablo Calderón, de la UFI N°4 de Pinamar, que inició un expediente caratulado “averiguación de causales de muerte”, según informó La Capital.

Sosa ya había sido investigada en 2016 en Mar del Plata por la muerte de su hija Yazmín de 11 meses, fruto de su primer matrimonio con Héctor Picart. Ambos habían sido acusados de presunto abuso y homicidio. Ambos estuvieron presos hasta el 2018, tras ser absueltos por la justicia marplatense. Ahora, la detención de Sosa se dio antes de que Lucas declare este miércoles, que días atrás pidió que la mujer permaneciera "presa o en un psiquiátrico".

El duro testimonio del hijo mayor

La historia de Lucas salió a la luz hace unos días, luego de conocer que Isabella había muerto de la misma manera que sus hermanitas en 2013 y 2016. El joven remarcó que su destino habría sido "como todos los casos que tiene Lucía Sosa", su madre biológica, si no lo hubieran rescatado. En 2008, cuando tenía 21 días había ingresado al hospital materno de Mar del Plata con un paro cardiorrespiratorio.

"Me había intoxicado con el paf (salbutamol)", sostuvo y aclaró que "gracias a los Hogares de Belén" y a su abogada pudo salir adelante. "La sufrí mucho, la pasé muy mal", agregó.

Al ser consultado por el tiempo que pasó con su familia de sangre, el joven reiteró que tanto Sosa como su pareja son "muy agresivos" y aseguró que ella "es una persona que no está apta para poder tener un hijo, un bebé de tres años, ni de ninguna edad porque no está bien".

"A mí me golpean muchísimo, sufrí muchísimo, sobre todo en el momento de las revinculaciones, que me hacían volver a esa casa donde yo la había pasado muy mal", recordó. Por último, puso el foco en su reclamo de justicia: "Por mí y por mis hermanos, pido que esta persona esté presa o en un psiquiátrico, pero más que nada, presa".