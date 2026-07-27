Sabalenka y Djokovic encabezan el cuadro de dobles mixtos del Abierto de EEUU

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, y el 24 veces campeón de torneos del Grand Slam, Novak Djokovic, encabezan la lista inicial de inscritos para el torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos de este año, anunciaron los organizadores este lunes, en la segunda edición de este evento renovado.
La seis veces ganadora de torneos del Grand Slam Iga Swiatek y Casper Ruud; la número dos del mundo, Elena Rybakina, y Taylor Fritz; Naomi Osaka y Kei Nishikori; Jessica Pegula y Jack Draper; y los campeones defensores Sara Errani y Andrea Vavassori, figuran entre las duplas más destacadas inscritas en la competición.
El campeonato de dobles mixtos se celebrará de nuevo durante la semana previa al cuadro principal de individuales, del 24 al 26 de agosto, después de que los organizadores reformaran el formato el año pasado para atraer a más jugadores de élite de individuales, reduciendo el número de participantes y ofreciendo una ventana independiente en el calendario.
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El plazo de inscripción finaliza el 17 de agosto, tras lo cual las seis mejores parejas según la clasificación combinada de individuales se clasificarán directamente para el cuadro principal de 16 duplas. Ocho recibirán invitaciones, mientras que las dos plazas restantes se decidirán mediante un cuadro de clasificación entre ocho parejas introducido este año.
El formato renovado resultó ser un éxito comercial en su estreno el año pasado, con entradas agotadas y la participación de muchos de los mejores jugadores de individuales del tenis, a pesar de las críticas de algunos especialistas en dobles que afirmaron que dejaba de lado a las parejas de dobles consolidadas.
Errani y Vavassori revalidaron el título al derrotar a Swiatek y Ruud en la final.
Con información de Reuters