Tiene 81 años y decidió volver a ejercitarse de la mano de su nieta: el abuelo que se volvió viral por "retomar la vida saludable"

"Proyecto Abuelo Activo": la profe de Educación Física que hizo viral el entrenamiento con su abuelo de 81 años (Foto: Instagram/socialtinaa)

Los abuelos son una parte fundamental de nuestra vida: cuentan la historia familiar, tienen los consejos justos y de los amores más grandes, pero a medida que pasa el tiempo es difícil conservar la misma relación y compartir actividades con ellos. Agustina “Tina” Acastello encontró el equilibrio perfecto entre su profesión y su vínculo con su abuelo Eliseo: el proyecto Abuelo Activo.

La joven de 29 años es profesora de Educación Física y decidió ayudar a su abuelo de 81 años a ganar mayor movilidad física de a poco. El proceso lo compartió en redes sociales y se hizo viral. “Le dije ‘vamos a ponernos las pilas’, le pedí ayuda para hacer los videos, arrancamos y no paramos”, resumió en diálogo con El Destape.

Así, lo que eran charlas y visitas con mate de por medio, se transformaron en ejercicios de fuerza, coordinación y caminatas. La idea de Agustina era que Eliseo se ejercitara para mantener su autonomía, pero al mismo tiempo mostrar un poco de su trabajo con adultos mayores en redes sociales. “También fue un poco por necesidad, me hacía falta un poco de movilidad”, admitió él.

Oriundos de Santa Fe, la relación entre ambos siempre fue cercana. Cuando Agustina era una niña, no solo visitaba la casa de su abuelo, sino que compartían su amor por el mismo club. Y es que Eliseo fue durante 63 años dirigente del Club Sportivo Ben Hur de Rafaela, al que renunció a comienzos de este año, y a donde Agustina solía pasar sus días. “Fuimos todos desde chiquitos y hemos ido a partidos de fútbol”, recordó. Ahora, ella trabaja dando clases en el mismo lugar que dirigió su abuelo.

Ya lejos de lo que fue un trabajo de décadas, Eliseo va a un centro de día a hacer actividades junto a otros adultos mayores y se encuentra una o dos veces con su nieta para entrenar, siempre de acuerdo a lo que les permite la rutina y las responsabilidades de cada uno. A veces con algunas quejas y muchos chistes. “Yo tengo 20 mil problemas de salud… de todo. Hay días que tengo ganas y días que tengo menos, como todo viejo”, explicó Eliseo y aseguró que se trata de una motivación para "estar mejor". "

"Siento necesidad de seguir haciéndolo, para la gente grande es lindo porque te saca un poco de la monotonía", remarcó.

El video que los hizo virales

Algo no esperaban Agustina y Eliseo al subir videos entrenando era hacerse virales, algunos de sus posteos acumulan más de 80.000 likes y más de un millon de visitas. "Fue un poco una anécdota, no esperábamos la cantidad de visitas, pero son muchas", señaló Eliseo. Y explicó entre risas: "Voy por ahí y la gente me carga, ¿cómo es que dicen? ¿Influencer? Voy a lugares y me dicen 'no, a los influencers no le cobramos'".

La vocación de ayudar a los adultos mayores: "Hacerlos moverse y que disfruten es impagable"

Agustina no tenía pensado estudiar Educación Física porque la carrera no se encontraba en su ciudad, pero decidió aventurarse y mudarse a otra ciudad para seguir aquello que disfrutaba. Durante cuatro años vivió lejos de su familia, pero descubrió su vocación. “Durante esos años de carrera llegué a una familia que necesitaba acompañamiento para un abuelo, con la actividad física y movimiento. Ahí aprendí y disfruté muchísimo este acompañamiento con la actividad física para adultos mayores y descubrí que me encantaba”, recordó.

“Disfrutaba muchísimo no solo la parte de poder hacerlos mover, sino de poder hacerlos reír, de que disfruten, de que entiendan que el cuerpo simplemente necesita moverse para no perder independencia. Que ellos mismos logren ver que es así y que me digan: 'Estoy contento, me pude sentar solo, me pude levantar solo, me pude acostar y levantarme solo’, es impagable”, expresó.

Hoy Agustina trabaja de manera personalizada con diferentes adultos mayores. "Es algo que que me encanta, realmente siento que es vocación", afirmó. La profesora de Educación Física tiene como bandera la idea de que el movimiento es salud y siempre hay que ejercitarse para no perder independencia. “Como sea poquito, mucho, una vez, dos veces, toda la semana, pero el movimiento de salud y a la larga se ven los resultados”, remarcó.