Depresión en adultos mayores: cómo diferenciarla de la tristeza y qué hacer para prevenirla, según una especialista

Que una persona mayor esté más tiempo en la cama, deje de lado actividades que antes disfrutaba y hasta coma menos parece ser algo habitual, pero detrás de la idea de que "con la edad" se dejan de hacer cosas, hay una enfermedad mental silenciosa: la depresión.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 14% de los adultos de 70 años o más sufren un trastorno mental, entre los que la depresión y la ansiedad son los más frecuentes. Consultada por El Destape, la licenciada Graciela Spinelli, gerontóloga del Centro Los Pinos, explicó cuáles son las señales de alerta y cómo se puede prevenir esta enfermedad que suele afectar a los adultos mayores.

Cómo identificar la depresión en una persona de la tercera edad, según una especialista

Spinelli indicó que muchas veces se considera que una persona, solo por el hecho de ser mayor, puede "caer en depresión" o "devenir depresiva", pero subrayó que se trata de un rótulo erróneo porque la depresión es una enfermedad que debe ser diagnosticada y tratada por un profesional. "No es lo mismo que la tristeza, que es una emoción básica, universal y necesaria para procesar las pérdidas, los cambios o diferentes dificultades que la vida presenta", diferenció.

Al respecto, la especialista aclaró que los seres humanos pueden tener días tristes o momentos de tristeza que son importantes reconocerlos y transitarlos. Sin embargo, advirtió: "Si esa tristeza se sostiene en el tiempo y reconozco que no puedo salir de ella ni un instante y, además, comienza a condicionar mi vida diaria, entonces es hora de consultar a un profesional de la salud".

Cuando la tristeza se sostiene en el tiempo y comienza a condicionar la vida, es momento de consultar a un profesional

La experta explicó que algunas señales de que una persona está atravesando un cuadro de depresión son:

Que la persona permanezca más tiempo en la cama.

Que se encuentre aislada y sin contactos sociales.

Que no tenga voluntad de ninguna actividad.

Pérdida de apetito.

Abandono en la higiene personal o de las condiciones del ambiente.

¿Cómo actuar ante un adulto mayor que presenta signos de depresión?

La gerontóloga remarcó que la clave está en acompañar sin juzgar. "En ocasiones se comete el error de pensar que la persona no pone voluntad, que no tiene ganas porque no se esfuerza, y no es así, estos son los síntomas de una enfermedad", alertó la especialista.

Además, aconsejó estar atentos a posibles cambios en sus rutinas o estados de ánimo. "Cada persona tiene sus propios hábitos, gustos o preferencias; en ocasiones, la depresión se diagnostica incluso observando cuando la persona deja aquellas cosas que siempre le gustó hacer", indicó.

Para acompañar a personas mayores que padecen depresión la clave está en no juzgar

Para prevenir la depresión, la especialista consideró importante prepararse para que los cambios que se presentan con la edad y el paso del tiempo no interrumpan ni tomen por sorpresa. "Si podemos mantenernos activos físicamente, evitando el sedentarismo, y socialmente, evitando el aislamiento, ya estaremos haciendo un trabajo preventivo maravilloso", resaltó.

En ese sentido, destacó que socializar, crear nuevas redes de apoyo y mantenerse presente en la sociedad "es un gran factor protector de salud".