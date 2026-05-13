¿El lunes 25 de mayo es feriado nacional o día no laboral? Qué confirmó el gobierno de Milei

Cada 25 de mayo se celebra el Día de la Revolución de Mayo en todo el país y, como todos los años, es feriado nacional. Sin embargo, esta vez los argentinos podrán disfrutar de un fin de semana largo, ya que caerá lunes.

Quiénes deberán trabajar durante el feriado 25 de mayo: cómo se cobra

De acuerdo a la ley 27.399, el feriado por el Día de la Revolución de Mayo es inamovible y, por lo tanto, no se podrá modificar, ni trasladar. De todas formas, ofrecerá un descanso extra largo, ya que extenderá el fin de semana del sábado 23 al lunes 25 de mayo.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que, en caso de ser convocado a trabajar, los empleados deberán cobrar un extra del 100%, ya que rige la normativa de descanso dominical que establece el doble de la jornada laboral regular.

¿Qué se conmemora el 25 de mayo en Argentina?

El Día de la Revolución de Mayo conmemora aquel 25 de mayo de 1810 en el que se formó el Primer Gobierno Patrio, a partir de la destitución del virrey español, y el inicio del camino hacia la independencia.

Aquel 25 de mayo de 1810 una multitud se reunió en la Plaza de Mayo para celebrar la defensa de la soberanía popular y celebrar la libertad e independencia del territorio argentino, que hasta entonces había formado parte del Virreinato del Río de la Plata, junto a los actuales países de Bolivia, Paraguay y Uruguay, bajo el gobierno de la Corona española.

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