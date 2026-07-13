La coalición occidental se reúne en París para reforzar defensa aérea de Ucrania

El presidente ucraniano Zelenski y los líderes de la UE asisten a una reunión de la Coalición de los Dispuestos en Kiev.

Los ​aliados occidentales tratarán de conseguir más compromisos en materia de defensa aérea para Ucrania cuando se reúnan en París el lunes, ya que la escasez de recursos ha dejado ‌al país cada vez más expuesto ‌a los misiles balísticos rusos, a pesar de los recientes cambios en la dinámica del campo de batalla.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunirá con al menos 25 líderes en el marco de la "Coalición de los Dispuestos", como parte de unos esfuerzos más amplios que incluyen la elaboración de una posición común que pueda presentarse a Rusia, así como garantías de seguridad para respaldar cualquier eventual acuerdo de paz.

La reunión del lunes se celebra pocos días después de una cumbre de ​la OTAN cuyo objetivo era ⁠mostrar la unidad transatlántica y el apoyo a largo plazo a Ucrania.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Rusia lanzó el sábado ‌ataques con misiles y drones contra Ucrania, que causaron la muerte de ocho ⁠personas e hirieron a decenas más, según informaron las ⁠autoridades, mientras Zelenski pedía que se aceleraran los esfuerzos para suministrar armas a Kiev.

LA COALICIÓN BUSCA AYUDAR A UCRANIA A DERRIBAR MISILES BALÍSTICOS

"Los misiles balísticos lanzados por (el presidente ruso) Vladímir Putin tienen como ⁠objetivo deliberado zonas civiles, y junio ha sido uno de los meses más sangrientos ​desde el inicio de la guerra", dijo el domingo el ministro de ‌Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, en una entrevista con ‌el periódico Ouest-France.

Rusia afirma que solo ataca objetivos de relevancia militar y niega que ⁠sus ataques vayan dirigidos contra la población civil.

En una rueda de prensa, un responsable de la presidencia francesa señaló que la atención se centraría en la cooperación en materia de misiles antibalísticos, desde la adquisición de más interceptores Patriot estadounidenses y el avance en el despliegue del sistema de ​defensa aérea franco-italiano ‌SAMP-T hasta el estudio de cómo las industrias de defensa europeas y ucranianas pueden desarrollar alternativas.

Una de las opciones que se barajan es que diferentes países europeos cooperen en un sistema que complemente al SAMP-T y/o al Patriot y que otorgue a Ucrania un papel significativo en la producción.

Ucrania se encuentra en una situación crítica por ⁠la escasez de municiones para sus sistemas y, durante el último mes, ha sido prácticamente incapaz de derribar misiles balísticos, que viajan a una velocidad varias veces superior a la del sonido.

Ha suplicado a sus aliados que le proporcionen más suministros y también ha presionado a Europa para que colabore con ella en el desarrollo de su propio sistema de defensa aérea antibalística.

A medida que han aumentado los ataques rusos, Kiev también ha intensificado los ataques con drones dentro de Rusia, dirigiéndose contra instalaciones petroleras y de ‌producción de armas para socavar la capacidad económica de Moscú de continuar con su guerra.

Los dirigentes también estudiarán cómo restringir las fuentes de ingresos de Moscú, en particular la "flota en la sombra", un conjunto de petroleros con estructuras de propiedad opacas que se utilizan para eludir la supervisión y transportar petróleo ruso.

La UE también tiene previsto adoptar la próxima semana un 21.º paquete de sanciones contra Rusia.

El presidente ‌francés, Emmanuel Macron, ha prometido anuncios para el lunes, algunos de ellos bilaterales, que podrían referirse a la producción conjunta de armamento.

Asimismo, señaló que la coalición podría anunciar maniobras militares conjuntas, en un intento por ‌hacer más tangible el ⁠concepto de una futura fuerza multinacional en Ucrania (MNFU, por sus siglas en inglés).

"Lo que hay que recordar es que la MNFU abarca los ámbitos terrestre, aéreo, marítimo ​y de formación. Todos estos pilares deben someterse a pruebas continuas, en distintos grados, con todos los participantes, con el fin de garantizar su credibilidad", dijo el funcionario.

"No se trata de llevar a cabo ejercicios en Ucrania."

Con información de Reuters