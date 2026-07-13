Una exfigura de Inglaterra aseguró que "mandarán a dormir" a Messi

La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 ya está encendida y no solo por la expectativa del partido en sí, sino también por las declaraciones que provocan polémica en ambos países. Joe Cole, exfutbolista inglés y figura histórica de Chelsea y la selección de Inglaterra, lanzó una frase que sacudió el ambiente futbolístico.

Durante una participación en el podcast The Rest Is Football, Cole aseguró con total confianza: “¿La primera vez que Messi jugará contra Inglaterra? Bueno, habrá que mandarlo a dormir. Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%”. Esta declaración, directa y desafiante, subió la temperatura de cara al duelo que se jugará el próximo miércoles en Atlanta.

Pero Cole no se quedó ahí y se animó a predecir el desenlace del partido y del torneo. “Lo digo ahora mismo: vamos a llegar a la final del Mundial. Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos”, afirmó con seguridad, mostrando una gran confianza en el potencial británico. Estas palabras rápidamente se viralizaron en las redes sociales, sumando un nuevo capítulo a la histórica rivalidad entre argentinos e ingleses, que siempre genera una atención especial cuando se cruzan en un Mundial.

Un dato curioso que aporta aún más interés a este enfrentamiento es que, a pesar de la extensa y brillante carrera de Lionel Messi, nunca se enfrentó oficialmente a la selección mayor de Inglaterra. Con 39 años, el duelo en semifinales del Mundial 2026 será su primera vez ante los Tres Leones. El último encuentro cercano entre ambos seleccionados data del 12 de noviembre de 2005, cuando Inglaterra ganó 3-2 en un amistoso jugado en Ginebra. En ese partido, Messi formó parte de la delegación argentina pero no pudo jugar debido a una suspensión tras su expulsión en un debut con Hungría. Curiosamente, Joe Cole sí participó ingresando desde el banco para Inglaterra.

Con el cruce cada vez más cerca, las miradas están puestas en la cancha para ver si Messi responderá a las provocaciones o si Inglaterra logrará imponer su ritmo y velocidad, tal como anticipó Joe Cole. Sin dudas, será un partido que quedará marcado en la historia del fútbol.