Los tres peores meses de Milei, blindar a Bullrich como su vice y el 65% en contra

"No se puede hablar con él. Te grita. No responde cuando le planteás lo de Adorni. Te cambia de tema. Está imposible". Es una de las frases de una fuente que habla con Javier Milei asiduamente y le relató a El Destape el calvario desde abril hasta junio. El trato con el Presidente fue imposible de parte de quienes los rodean y de sus colaboradores.

El tema Adorni lo destruyó a Milei. Lo empeoró en su carácter y le costó gobernar. Ese es uno de los testimonios, no el único, de los relatos de quienes tratan con el mandatario y que en este último trimestre es donde peor lo vieron.

La Casa Rosada en estas últimas semanas se llenó de irascibilidad y llantos de tristeza. Sí, hubo lágrimas por la partida de Adorni. De algunos de los que rodearon al exjefe de Gabinete, que lamentaron su partida.

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En Casa Rosada creen que fue el peor trimestre de la gestión libertaria desde diciembre de 2023. No se pudo gobernar. La gestión no existió. Estuvo todo paralizado. Es parte del análisis de funcionarios sobre este período.

Milei cree que lo peor ya pasó, que el vendaval terminó. En el Gobierno está convencidos de que fue superada esta etapa, tanto a nivel de gestión como a nivel personal del Presidente. Quienes lo rodean ven que algo cambió tras la renuncia de Adorni y que hay otra impronta y otro carácter en el Jefe de Estado.

El Gobierno entra en una etapa de acuerdismo. Karina Milei quiere acercarse al periodismo, en un gesto que es noticia. La hermana presidencial casi no tuvo contactos con la prensa. Pero arranca en un nuevo rol con la comunicación, algo que le reclamaban desde 2024 cuando intentaron couchearla para ser entrevistada por periodistas. En su momento no prosperó y luego le estalló el caso Andis que la alejó por completo de la esfera mediática y se abortó ese plan que impulsaba, entre otros, Manuel Adorni.

Milei ya está con la cabeza en la campaña. El Gobierno necesita dar certezas primero de que va a ser el candidato de la derecha y que no habrá otra opción y que no se bajará. Y por otra parte necesita enviar el mensaje a los mercados de que reelegirá.

Para eso está trabajando junto a su hermana en llegar a buen puerto en las negociaciones con la mayoría de los gobernadores y tener un 2027 sin sobresaltos y con el segundo mandato en el bolsillo.

Necesita Milei primero suspender las PASO, romper al peronismo, darles a los gobernadores lo que piden, no entrometerse en sus territorios y que jueguen para el Presidente en la elección nacional de octubre del año que viene. Una tarea fina. Complicada. Pero no imposible.

Sectores del Gobierno intentan sacarse un problema de encima: el rumor de que Patricia Bullrich puede jugar aparte y sola. Por eso ya se trabaja en convencerla y anunciar que será la compañera de fórmula de Milei en 2027. "Pato duda", dicen en el bullrichismo. Puede ser una novela larga.

Milei está totalmente jugado. "El año que viene es plata o mierda", dicen en el Gobierno. Es que el 65% ya pide un cambio de Gobierno. Y falta un año para las elecciones. El dato surge de un estudio reciente del Observatorio de Psicología Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Y hay un dato peor: el 49% de los encuestados respondió que el mejor gobierno de los últimos tres es el de Alberto Fernández. ¿Una buena para Milei? Le ganó a Mauricio Macri (31 a 19).