Kane elude las comparaciones con Haaland y resta importancia a la lucha por la Bota de Oro

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Rueda de prensa de Inglaterra

​Harry Kane se negó el viernes a entrar en comparaciones con el delantero Erling Haaland mientras Inglaterra se prepara para el enfrentamiento de ‌cuartos de final del Mundial ‌contra Noruega, que podría ser decisivo a la hora de determinar quién se lleva la Bota de Oro del torneo.

El capitán inglés está a un gol del delantero noruego, que suma siete en la clasificación. Ambos persiguen a los líderes, Lionel Messi y Kylian Mbappé, que han marcado ocho goles cada uno.

Cuando se le preguntó quién es el mejor delantero, Kane, ganador de la Bota ​de Oro en 2018, ⁠eludió diplomáticamente la pregunta.

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"Me resulta imposible responder a eso. En primer lugar, ‌creo que somos jugadores casi completamente diferentes, sé que ambos ⁠somos delanteros consolidados, pero jugamos en posiciones casi ⁠distintas", dijo Kane a los periodistas el viernes.

"Me considero un jugador diferente, aunque marque los mismos goles. Quizás me gusta tocar un poco más el balón, ⁠pero también puedo jugar como un nueve puro", agregó.

Sin embargo, el jugador ​de 32 años no escatimó elogios hacia su rival.

"Erling ‌ha estado increíble. Físicamente, es una ‌máquina, es una bestia, su definición es del más alto nivel y, ⁠obviamente, su récord goleador habla por sí solo", apuntó Kane.

"Lo respeto mucho como jugador, como compañero de profesión. Obviamente, espero que mañana tenga un día tranquilo, pero creo que su rendimiento general en estos últimos años habla por sí ​solo. Es ‌un jugador fantástico".

A pesar de que los galardones individuales están a su alcance, Kane insiste en que el éxito del equipo sigue siendo su prioridad.

"Mi principal objetivo es ganar el Mundial con Inglaterra, no la Bota de Oro. Pero también sé que soy el goleador, ⁠soy el número nueve, así que, si marco goles, obviamente eso va a ayudar al equipo", señaló.

Kane igualará el récord de Wayne Rooney como el jugador de campo con más partidos internacionales de Inglaterra (120) cuando se enfrente el sábado a Noruega en el Estadio Miami.

"Obviamente, estoy muy orgulloso de alcanzar el mismo número de partidos que 'Wazza', uno de los mejores jugadores de la historia de Inglaterra. No me gusta ‌mirar demasiado lejos en el futuro, prefiero centrarme en un mes o seis semanas cada vez, y marcarme pequeños objetivos a lo largo de la temporada", dijo Kane.

"Evidentemente, esta temporada ha ido muy bien en ese aspecto, pero aún quedan partidos importantes por disputar. Así que creo que eso es lo que me mantiene con ‌ganas", afirmó.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, no escatimó elogios hacia su capitán.

"Hablamos de él en cada partido porque es él quien nos decide todos los partidos. Es ‌nuestro líder, lidera con ⁠el ejemplo, está en el mejor momento de su vida y en la cima de su carrera", señaló.

"Tiene la mentalidad de ​un jugador de equipo, está dispuesto a animar a todos, a asumir responsabilidades, a rendir y a ayudarnos. Es un privilegio tenerlo como capitán, un privilegio ser su entrenador", apuntó.

Con información de Reuters