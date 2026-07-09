La entrega se realiza en el domicilio declarado ante PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) reguló de forma estricta los mecanismos operativos para la distribución de los pañales y apósitos destinados a sus afiliados.

El organismo previsional estableció que la entrega se realiza de manera directa en el lugar de residencia que el beneficiario declaró ante la institución, eliminando intermediarios y simplificando los trámites administrativos. A continuación te explicamos los pasos para aprovechar este beneficio.

Cómo actualizar tus datos para recibir la entrega

PAMI habilitó distintas vías de comunicación para que los afiliados controlen o modifiquen su domicilio de entrega, teléfono celular y correo electrónico registrado. Los interesados pueden hacerlo a través de:

La línea telefónica 138 (PAMI Escucha y Responde)

De forma presencial en las agencias de cercanía

Mediante la aplicación móvil Mi PAMI, ingresando a la pestaña "Mi perfil" dentro de la sección "Mis datos"

Mantener actualizada esta información es clave para evitar demoras o extravíos en la entrega mensual.

Topes de unidades y logística de distribución

El esquema de provisión contempla entregas mensuales fijadas en bloques de 30, 60 y 90 unidades, según el nivel de incontinencia acreditado por cada paciente. En los casos donde la necesidad médica supere las 90 unidades, la solicitud queda sujeta a una auditoría.

La distribución se ejecuta de manera mensual y sin costo para el afiliado, dentro de un plazo de 30 días corridos contados a partir del despacho anterior. La firma Urbano Express es la encargada del transporte, y sus repartidores asisten debidamente identificados con uniformes y credenciales de la empresa. La recepción de los paquetes la puede realizar cualquier persona mayor de 18 años.

Vigencia de las órdenes médicas

El esquema previsional incorporó modificaciones respecto al vencimiento de los trámites médicos. Las Órdenes Médicas Electrónicas emitidas o renovadas a partir del 1.° de marzo de 2026 tienen una vigencia estricta de 90 días (tres meses de cobertura). Los formularios anteriores a esa fecha conservan los plazos originales fijados por el médico.

Se puede cambiar el domicilio por teléfono, web o presencialmente.

Para evitar cortes en el servicio, el afiliado debe pedir a su médico de cabecera una nueva orden antes de que expire el documento activo.

Seguimiento del envío y advertencias de seguridad

Los usuarios pueden seguir el estado del envío en tiempo real desde la sección "Mis entregas" en la app Mi PAMI. Si el transportista no logra concretar la entrega, la aplicación informa sobre el día de una nueva visita o la dirección de la sucursal donde retirar el producto. Tras 24 horas del cobro, el sistema remite una encuesta de control.

PAMI remarcó advertencias de seguridad: ningún agente del organismo ni personal de la empresa logística está autorizado a solicitar datos personales durante la entrega. Ante sospechas, se recomienda realizar la denuncia en las terminales informáticas de atención.