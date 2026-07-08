Miles de personas se manifiestan mientras el cortejo fúnebre de Jamenei cruza la frontera con Irak

Funeral del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en Irak

Una multitud de dolientes desfiló el miércoles por la ciudad ‌santa iraquí de ‌Nayaf, siguiendo el féretro del líder iraní asesinado, el ayatolá Alí Jamenei, mientras su cortejo fúnebre —que duró seis días y atrajo a multitudes en su país natal— continuaba su recorrido ​más allá ⁠de la frontera.

Personas que portaban grandes ‌retratos del difunto líder se ⁠congregaron a lo ⁠largo del recorrido y corearon "Muerte a Estados Unidos" y "Muerte a Israel" mientras el féretro ⁠de Jamenei era transportado en ​un gran camión por las ‌calles.

Las banderas iraquíes ‌e iraníes ondeaban sobre la multitud, ⁠junto a las pancartas de poderosas milicias iraquíes respaldadas por Irán, cuyos seguidores se unieron al cortejo fúnebre.

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Nayaf reviste ​un ‌significado especial para los musulmanes chiítas de todo el mundo, ya que es el lugar de enterramiento del imán Alí, primo ⁠y yerno del profeta Mahoma.

El féretro de Jamenei llegó el martes por la tarde al aeropuerto internacional de Nayaf, donde el primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, altos cargos y figuras religiosas asistieron a ‌una recepción oficial.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, y los comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica también llegaron para participar en la procesión, que se ‌espera que continúe hasta la ciudad santa iraquí de Karbala antes de que el ‌féretro sea ⁠devuelto a Irán para su entierro.

Con información de Reuters