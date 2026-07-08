Matt Damon califica "La Odisea" como la película más exigente de su carrera

FOTO DE ARCHIVO. El actor del reparto Matt Damon asiste al estreno mundial de "La Odisea" en Londres, Reino Unido

Matt Damon ha interpretado al héroe de acción Jason Bourne, a un astronauta abandonado en Marte y a decenas de personajes más, pero, ‌según él, fue su papel ‌como el rey griego Odiseo el que supuso su mayor reto en la gran pantalla.

El director Christopher Nolan insistió en utilizar efectos especiales prácticos o manuales y una escala realista en lugar de atajos digitales para su adaptación de "La Odisea", una cinta de casi tres horas de duración producida por Universal Pictures. La película, el primer largometraje rodado íntegramente con cámaras IMAX, adapta una de las historias ​más antiguas que se ⁠conservan en la historia de la humanidad.

"Así es como se habría hecho ‌una película hace 80 años", dijo Damon. "Todo se graba directamente con ⁠la cámara. O sea, si ves a ⁠mil personas, es que hay mil personas allí. Los barcos… son barcos de verdad al fondo".

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"La Odisea", que se estrenará en los cines el 17 de julio, se ⁠rodó en seis países, entre ellos Marruecos, Grecia e Islandia. Damon ​y el resto del reparto trabajaron en condiciones meteorológicas extremas, ‌con fuertes vientos y lluvias torrenciales que ‌los azotaban a bordo de los barcos en mar abierto.

"Sin duda alguna, ⁠ha sido la película más dura y exigente que he rodado nunca", afirmó.

"La Odisea", el poema épico, se remonta en su forma escrita aproximadamente al siglo VII u VIII antes de Cristo, y se cree que ya se cantaba ​antes de esa ‌fecha en la tradición oral. La historia se centra en Odiseo, que intenta regresar a casa tras idear la estrategia que llevó a los griegos a ganar la guerra de Troya.

En su travesía por los mares, Odiseo se encuentra con brujas, monstruos y dioses antes de ⁠regresar finalmente con su esposa, Penélope (Anne Hathaway), y su hijo, Telémaco (Tom Holland).

"Lo que tiene de genial el texto es lo relevante que es y las lecciones que todos podemos aprender de esta obra", dijo Holland. "Se trata de la importancia del amor y la lealtad, la perseverancia, el fracaso, afrontar las consecuencias de tus actos, distinguir el bien del mal y todas esas cosas. Creo que es un tema muy de actualidad".

La ‌película, la nueva apuesta de Nolan tras el éxito de taquilla de 2023 "Oppenheimer", ganadora del Óscar a la mejor película, ha costado 250 millones de dólares. Los aficionados empezaron a hacerse con entradas para "Odisea" hace un año, cuando se pusieron a la venta las localidades en determinados cines IMAX. Los analistas de taquilla prevén que su ‌primer fin de semana recaude entre 80 y 100 millones de dólares en las taquillas de Estados Unidos y Canadá.

Zendaya, que interpreta a la diosa Atenea, dijo que se quedó "sin ‌palabras" tras ver ⁠la versión de Nolan de esta historia clásica.

"Es una experiencia emocional tan visceral que sientes de verdad que estás viviendo esta ​odisea junto a Odiseo en todo momento", dijo. "Estás con él desde el principio hasta el final. Es implacable".

Con información de Reuters