Ver los partidos de la Selección Argentina por Fútbol Libre, Pelota Libre y Xuper TV es ilegal: dónde hacerlo de manera legal

Selección de Argentina en el Mundial 2026. (Foto publicada por Leo Messi)

Cada vez que la Selección Argentina sale a la cancha en el Mundial 2026, el país se paraliza y la necesidad de seguir a la Scaloneta en vivo se vuelve una prioridad absoluta. Sin embargo, la desesperación por encontrar una pantalla no justifica el recurso de recurrir a transmisiones ilegales en internet. Ver los partidos de la Albiceleste mediante plataformas piratas infringe las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual, y atenta contra la seguridad informática de los propios hinchas, alimentando un mercado clandestino que perjudica la economía del deporte.

¿Por qué no usar Fútbol Libre, Xuper TV, Roja Directa ni Pelota Libre?

Estas páginas web y aplicaciones móviles operan al margen de la ley al retransmitir de manera clandestina señales de televisión y streaming cuyos derechos de exclusividad pertenecen a empresas autorizadas por la FIFA. Al carecer de licencias comerciales, el acceso y la distribución de sus enlaces constituyen delitos informáticos que violan la propiedad intelectual.

Más allá del plano legal, estas plataformas representan un serio peligro para el usuario: su modelo de monetización se basa en publicidad engañosa y códigos maliciosos que se ejecutan automáticamente. Al intentar cerrar los anuncios para ver el partido de Argentina, el dispositivo queda expuesto a virus diseñados para el robo de contraseñas, datos bancarios e información privada.

Ver los partidos de la selección de fútbol masculina de Argentina en el Mundial 2026.

¿Dónde ver a la Selección Argentina de forma legal?

Para alentar a los campeones del mundo con la máxima fidelidad, sin interrupciones del sistema y de manera segura, existen diversas opciones oficiales en el país que garantizan la transmisión legal de todos los encuentros del seleccionado nacional: