El presidente de Líbano viajará a EE.UU. para avanzar en un acuerdo con Israel

La situación en la frontera entre Israel y Líbano continúa marcada por una frágil tregua, operaciones militares esporádicas y una crisis humanitaria que mantiene a cientos de miles de personas fuera de sus hogares. En ese contexto, el presidente libanés, Joseph Aoun, confirmó que viajará antes de fin de julio a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump con el objetivo de avanzar en un acuerdo marco entre Líbano e Israel que permita encauzar la seguridad en el sur del país. Mientras tanto, los funerales por el asesinado líder supremo de Irán, Alí Jameneí, continúan este martes en la ciudad sagrada de Qom con un rezo fúnebre y una multitudinaria procesión, después de tres días de masivos actos funerarios en Teherán. El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy martes 7 de julio.