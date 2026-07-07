La situación en la frontera entre Israel y Líbano continúa marcada por una frágil tregua, operaciones militares esporádicas y una crisis humanitaria que mantiene a cientos de miles de personas fuera de sus hogares. En ese contexto, el presidente libanés, Joseph Aoun, confirmó que viajará antes de fin de julio a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump con el objetivo de avanzar en un acuerdo marco entre Líbano e Israel que permita encauzar la seguridad en el sur del país. Mientras tanto, los funerales por el asesinado líder supremo de Irán, Alí Jameneí, continúan este martes en la ciudad sagrada de Qom con un rezo fúnebre y una multitudinaria procesión, después de tres días de masivos actos funerarios en Teherán. El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy martes 7 de julio.
El presidente de Líbano viajará a EE.UU. para avanzar en un acuerdo con Israel
Mientras persiste la tensión en la frontera y miles de libaneses siguen desplazados por la guerra, Joseph Aoun confirmó que viajará a Washington para impulsar un acuerdo marco con Israel.
Hace 2 horas
Otro día del funeral de Jamenei en Irán: millones de personas participan
Las ceremonias fúnebres del ayatolá concluirán el 9 de julio en Mashhad, la ciudad donde nació en 1939. El mandatario será enterrado allí en el santuario del imán Reza, cuya tumba es uno de los lugares de peregrinación más importantes para los chiíes.
El funeral de Jamenei en Irán, en vivo.
Tras las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, todavía persisten las tensiones en Medio Oriente alrededor de la guerra. Hubo algunos fuegos cruzados en los últimos días alrededor del estrecho de Ormuz, lo que elevó la incertidumbre tanto de los países de la región como de otros organismos multilaterales. Mientras tanto, en Teherán se preparan para el comienzo de los funerales del ex ayatolá y líder supremo, Alí Jamenei, asesinado en su casa el 28 de febrero tras un ataque sorpresa de Estados Unidos al comenzar la guerra.
Hace 2 horas
Irán y Qatar reanudan el comercio marítimo, según reportan medios estatales iraníes
Un barco en la cubierta del puerto de Hamad en Doha
El comercio marítimo entre Irán y Qatar se reanudó tras una suspensión de aproximadamente cinco meses, dijo el domingo el agregado comercial de Irán en Doha a medios de comunicación estatales.
Hace 2 horas
El funeral de Jamenei pone de manifiesto a un Irán desafiante y un nuevo orden regional
FOTO DE ARCHIVO: Un hombre sostiene una bandera durante una manifestación en Teherán
El funeral del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, fue más que una despedida nacional. La multitud de dolientes reunida en Teherán envió un mensaje a Estados Unidos e Israel de que su intento de derrocar a la República Islámica había fracasado.
Hace 11 horas
Hamas disolvió el Gobierno de Gaza e Israel tildó la medida de "maniobra"
Ante el anuncio del grupo palestino, el gobierno israelí respondió: "Mientras Hamas conserve sus armas, cualquier gobierno civil funcionará, por supuesto, según lo dicte Hamas". Silencio de Estados Unidos.
FOTO DE ARCHIVO: Vista general de los escombros de edificios residenciales destruidos durante la ofensiva israelí y de las tiendas de campaña que dan cobijo a los palestinos desplazados en la ciudad de Gaza
Hace 22 horas
Israel no permite que los libaneses vuelvan a sus casas y sigue atacando
El Ejército israelí destruyó más de 90.000 casas en el sur del territorio ocupado y todavía más de 600.000 libaneses esperan por volver a sus casas. En paralelo, denunciaron que un buque petrolero comercial fue atacado por "un proyectil de origen desconocido" en el estrecho de Ormuz.
17:43 | 04/07/2026
El DT de Egipto estalló de felicidad y le dedicó el triunfo a Palestina
Tras vencer a Asutralia por penales y avanzar a octavos de final del Mundial 2026, Hossam Hassan tuvo un gesto conmovedor.
Egipto hizo historia en el Mundial 2026, eliminó a Australia por penales y su DT Hossam Hassan dedicó la clasificación a Palestina con un gesto conmovedor.
11:11 | 04/07/2026
Millones despiden al ayatolá Alí Jamenei mientras Cisjordania sigue bajo ataque israelí
Una multitud colmó las calles de Teherán para el cortejo fúnebre del ex ayatolá Alí Jamenei, asesinado en febrero cuando comenzó la guerra con Estados Unidos. En paralelo, el Ejército israelí lanzó un ataque aéreo sobre una aldea cisjordana e hirió a tres palestinos.
07:38 | 03/07/2026
Trump redobla la presión sobre la OTAN mientras Irán inicia los funerales de Alí Jamenei
El presidente de Estados Unidos volvió a cuestionar a sus aliados por el gasto en defensa y por no acompañar la ofensiva contra Irán. El dirigente republicano aseguró que las negociaciones nucleares avanzan con resultados favorables para Washington. En paralelo, Teherán dio inicio a las ceremonias fúnebres de Alí Jamenei.
Donald Trump y el actual líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei.
07:39 | 02/07/2026
Israel continúa atacando Líbano y Gaza, mientras se activan las alarmas en su territorio
El gobierno de Israel sigue presionando a Irán en el marco de las negociaciones por el paso por el estrecho de Ormuz. En paralelo, su ejército atacó con drones el sur de Gaza y un hospital en el Líbano, mientras se activaron las alarmas antiaéreas en dos localidades del norte israelí.
16:53 | 01/07/2026
EE.UU. construirá su embajada en Jerusalén en tierras reclamadas por palestinos
El acuerdo entre Israel y Estados Unidos para trasladar su embajada a Jerusalén echó aún más nafta al conflicto con los palestinos ya que el predio elegido para la sede diplomática es reclamado por familias palestinas que denuncian que les fue expropiado en 1950.
11:47 | 01/07/2026
Terminó la segunda ronda de negociaciones: crearán un mecanismo para monitorear Ormuz
Los gobiernos de Estados Unidos e Irán establecerán un canal de comunicaciones para abarcar presuntas violaciones al memorandum de entendimiento.
11:45 | 30/06/2026
Mientras EE.UU e Irán negocian con Qatar, Netanyahu recorre el Líbano ocupado
El primer ministro aseguró que Israel permanecerá en Líbano. "Insistimos en que no nos iremos del sur del Líbano hasta que se elimine la amenaza", dijo Netanyahu a las tropas israelíes.
17:25 | 29/06/2026
Un ministro israelí dijo que están listos para construir colonias en Gaza
Según Ynet, el ministro Bezalel Smotrich aseguró que ya está todo preparado para establecer tres asentamientos en el norte de Gaza. La iniciativa se suma a otras medidas impulsadas por Israel en Cisjordania.
07:22 | 29/06/2026
Irán contradijo a Trump y desmintió la reunión en Doha para negociar
Las últimas noticias del conflicto en Irán hoy. Cómo continúa la Guerra de Estados Unidos, Israel e Irán. Todos los últimos detalles del lunes 29 de junio de 2026. Estrecho de Ormuz.
09:17 | 28/06/2026
Estados Unidos bombardea de nuevo a Irán tras ataque en Ormuz
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) bombardeó de nuevo a Irán tras un ataque perpetrado en el estrecho de Ormuz contra el petrolero M/T Kiku de bandera panameña.
11:11 | 27/06/2026
Ataque de EE.UU. a Irán desata ofensiva contra fuerzas norteamericanas en el Golfo
Estados Unidos sostuvo que se violó el Acuerdo de Alto el Fuego. "Puede que llegue un punto en que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que iniciamos", advirtió el mandatario.