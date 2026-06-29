Estados Unidos e Irán detienen sus ataques “por ahora” y se reunirán en Doha para negociar

Estados Unidos e Irán acordaron detener sus ataques mutuos “por ahora” y se reunirán el martes en Doha, Qatar, para intentar resolver la disputa en torno al estrecho de Ormuz. Según Axios, ambas partes retrocederán temporalmente y permitirán que los buques transiten libremente mientras se preparan las conversaciones técnicas. El encuentro, originalmente previsto en Suiza para abordar el programa nuclear iraní, fue trasladado a Doha debido a las tensiones crecientes en la estratégica vía marítima, cambiando el foco hacia la seguridad de la navegación.

En paralelo, la semana pasada se había pactado establecer una “línea directa” entre el ejército estadounidense y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para coordinar el tráfico en el estrecho, aunque hasta el sábado aún no estaba operativa. Los ataques de Washington contra objetivos iraníes el viernes y sábado, en respuesta a “agresiones contra la navegación comercial”, fueron replicados por Teherán con ofensivas contra posiciones militares estadounidenses en la región. Así, el anuncio de la pausa y la cita en Doha marcan un giro momentáneo en un conflicto que sigue siendo altamente volátil. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del lunes 29 de junio de 2026. Estrecho de Ormuz.