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Conflicto en Medio Oriente

Estados Unidos e Irán frenan ataques: diálogo en Doha sobre el estrecho de Ormuz

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del conflicto en Irán hoy. Cómo continúa la Guerra de Estados Unidos, Israel e Irán. Todos los últimos detalles del lunes 29 de junio de 2026. Estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Irán acordaron detener sus ataques mutuos “por ahora” y se reunirán el martes en Doha, Qatar, para intentar resolver la disputa en torno al estrecho de Ormuz. Según Axios, ambas partes retrocederán temporalmente y permitirán que los buques transiten libremente mientras se preparan las conversaciones técnicas. El encuentro, originalmente previsto en Suiza para abordar el programa nuclear iraní, fue trasladado a Doha debido a las tensiones crecientes en la estratégica vía marítima, cambiando el foco hacia la seguridad de la navegación.

En paralelo, la semana pasada se había pactado establecer una “línea directa” entre el ejército estadounidense y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para coordinar el tráfico en el estrecho, aunque hasta el sábado aún no estaba operativa. Los ataques de Washington contra objetivos iraníes el viernes y sábado, en respuesta a “agresiones contra la navegación comercial”, fueron replicados por Teherán con ofensivas contra posiciones militares estadounidenses en la región. Así, el anuncio de la pausa y la cita en Doha marcan un giro momentáneo en un conflicto que sigue siendo altamente volátil. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del lunes 29 de junio de 2026. Estrecho de Ormuz.

Hace 1 hora

Estados Unidos e Irán detienen sus ataques “por ahora” y se reunirán en Doha para negociar

Estados Unidos e Irán acordaron interrumpir sus ataques mutuos “por ahora” y sostener conversaciones el martes en Doha, la capital de Qatar, para resolver su disputa sobre el estrecho de Ormuz, informó hoy domingo el medio de comunicación estadounidense Axios.

 

Ambas partes retrocederán “por ahora” y los “buques podrán transitar libremente” mientras las conversaciones técnicas se preparan para continuar, dijo un funcionario estadounidense citado por Axios.

 

Las conversaciones del martes originalmente estaban previstas para llevarse a cabo en Suiza y enfocarse en el programa nuclear de Irán. Sin embargo, nuevas tensiones en el estrecho de Ormuz provocaron que las conversaciones se trasladaran a Doha, cambiando la agenda hacia la seguridad de navegación en la estratégica vía marítima.

Hace 2 horas

Estados Unidos llevó a cabo ataques contra objetivos iraníes durante el fin de semana

La semana pasada, durante las negociaciones en Suiza, la delegación de Estados Unidos acordó con Irán establecer una “línea directa” entre el ejército estadounidense y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para coordinar el tráfico en el estrecho.

 

Sin embargo, para el sábado la “línea directa” aún no estaba operando, de acuerdo con el reporte.

 

Estados Unidos llevó a cabo ataques contra objetivos iraníes durante el viernes y sábado, citando “continuas agresiones iraníes contra la navegación comercial” en el estrecho de Ormuz. Irán respondió atacando posiciones militares estadounidenses en la región.

Hace 3 horas

Estados Unidos bombardea de nuevo a Irán tras ataque en Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) bombardeó de nuevo a Irán tras un ataque perpetrado en el estrecho de Ormuz contra el petrolero M/T Kiku de bandera panameña.

En lo que fue una quinta ronda de negociaciones esta semana, Israel y Líbano firmaron un acuerdo marco en Washington para avanzar hacia la paz en Medio Oriente. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien presenció el momento de la firma del convenio afirmó que es "el comienzo del comienzo" para la paz definitiva, y adelantó que es la primera "de varias" instancias todavía faltantes para garantizar la tranquilidad regional. Sin embargo, el líder de Hezbolá, Naim Qassem, rechazó el acuerdo y afirmó que "debería ser sustituido" por el memorando de entendimiento de 14 puntos entre Irán y Estados Unidos, el cual "ya establece" las pretensiones libanesas: el retiro de las tropas israelíes de los territorios del sur del Líbano. Hubo protestas de afines a Hezbolá en el centro de Beirut en rechazo del acuerdo. Por su parte, Estados Unidos atacó de nuevo la región de Ormuz del territorio iraní, lo que fue rápidamente condenado por el gobierno de Irán y respondido con un contraataque de la Guardia Revolucionaria sobre posiciones militares estadounidenses en la región. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del domingo 28 de junio de 2026. Estrecho de Ormuz.

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11:11 | 27/06/2026

Ataque de EE.UU. a Irán desata ofensiva contra fuerzas norteamericanas en el Golfo

Estados Unidos sostuvo que se violó el Acuerdo de Alto el Fuego. "Puede que llegue un punto en que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que iniciamos", advirtió el mandatario.

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16:25 | 26/06/2026

Carta abierta a la DAIA por "persecución ideológica" a los críticos de Israel

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S., la APDH y centenares de firmantes cuestionan a la DAIA por impulsar denuncias contra periodistas, músicos y dirigentes políticos, y por equiparar las críticas al gobierno de Israel y la solidaridad con Palestina con expresiones de antisemitismo.

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07:38 | 26/06/2026

Pese al acuerdo, EE.UU. volvió a atacar a Irán

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron un ataque de este viernes contra "depósitos iraníes de misiles y drones y estaciones de radar costeras", en represalia a un supuesto ataque a un buque de Singapur perpetrado por la Guardia Revolucionaria de Irán.

El jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Ahmad Vahidi.

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07:02 | 25/06/2026

Israel dice que va a seguir con la ocupación de parte de Gaza, Siria y Líbano

El Ejército israelí volvió a atacar Líbano, mientras la ONU denunció que sigue cometiendo un genocidio en Gaza.

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19:22 | 24/06/2026

Liberaron a los argentinos detenidos en Libia y ya están "seguros" en Estambul

El canciller Pablo Quirno lo anunció en un comunicado oficial de la Cancillería. Alegó que ya "están seguros" y señaló algunos detalles de cómo fue el proceso de liberación.

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17:35 | 24/06/2026

La ONU acusó a Israel de continuar cometiendo un "genocidio" en Gaza

Una comisión independiente de la ONU acusó a Israel de continuar cometiendo actos de genocidio en Gaza y denunció ataques deliberados contra niños, escuelas y hospitales. Israel volvió a decir que todo es una "farsa difamatoria".

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11:41 | 24/06/2026

Trump presiona a las petroleras para que bajen el precio del combustible

Los precios internacionales del petróleo continuaron retrocediendo este martes en los mercados globales, en medio de una mayor circulación de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz.

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07:02 | 24/06/2026

Pese a la advertencia de Irán, Israel se niega a terminar su ocupación de Líbano

Mientras Estados Unidos e Irán se toman unos días antes de iniciar la segunda ronda de negociaciones la semana próxima, Israel se niega a retirarse de Líbano, como exige ese país vecino y la mayoría de la comunidad internacional.

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20:53 | 23/06/2026

Una encuesta golpea a Donald Trump: solo el 24% cree que la guerra con Irán valió la pena

Un sondeo de Reuters/Ipsos reveló que la mayoría de los estadounidenses considera que el conflicto con Irán no justificó sus costos y duda de que la tregua alcance una paz duradera.

 

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18:05 | 23/06/2026

Liberaron a los argentinos detenidos en Libia: exigen que Cancillería asegure su regreso

Paula Giménez y Lucas Aguilera fueron liberados junto a otros ocho activistas detenidos en Libia mientras llevaban ayuda humanitaria a Gaza. No se sabe cómo los deportarán del país africano. Exigen asistencia de Cancillería para garantizar un retorno seguro a la Argentina.

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06:57 | 23/06/2026

Israel rompió alto al fuego en el Líbano: al menos un muerto y dos heridos

Las Fuerzas Armadas de Israel vulneraron el alto al fuego acordado en el Líbano con el grupo Hezbolá con un ataque que dejó víctimas fatales en el sur del país. En paralelo, Donald Trump asegura que abrió el Estrecho de Ormuz porque Irán aceptó tener "inspecciones nucleares".

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19:03 | 22/06/2026

Baja el petróleo por las expectativas de una reapertura paulatina del Estrecho de Ormuz

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán generaron expectativas de una reapertura del estrecho clave para el comercio marítimo de crudo. El barril está a 10 dólares del precio que tenía antes del inicio del conflicto.

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06:59 | 22/06/2026

Tras la primera ronda de negociaciones, EE.UU. anunció un primer avance

El vicepresidente JD Vance, la cabeza del equipo negociador de Estados Unidos, reveló que el gobierno de Irán aceptó el ingreso nuevamente de inspectores nucleares a su país, algo que había suspendido tras la decisión de Trump de romper y abandonar el acuerdo nuclear de 2015. Washington, por su parte, suspendió algunas de sus sanciones.

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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 29 de junio
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