El último adiós a Ernestina Pais: familiares y amigos despiden a la conductora en un velorio íntimo.

Ernestina Pais falleció el pasado viernes 26 de junio, luego de ser arrollado su auto por una formación del Tren de la Costa en San Isidro, a la altura de Saenz Peña y Elcano. Este domingo entre las 8 y 11:30 am se llevó adelante el último adiós a la conductora, del cual formó parte su círculo privado, dado que la intención de la familia era la de un "responso íntimo, muy cerrado", según trascendió.

A lo largo de la mañana se acercaron a la sala Alessandria, ubicada en la planta baja de Av. Córdoba 5084, compañeros de elenco de El divorcio del año. Recordemos que, Ernestina se dirigía a una función de la obra dirigida por José María Muscari al momento del trágico accidente.

María Valenzuela, amiga íntima de Pais, y Rocío Igarzábal, con quien se volvió muy unida en el último tiempo gracias a la obra de Muscari, se hicieron presentes, al igual que María Carámbula y su pareja el economista Javier Timerman, Malena Pichot, Alejo Ortiz y Gastón Pauls, expareja de la conductora.

Ernestina Pais falleció a los 54 años tras un accidente automovilístico.

Todos ellos acompañaron a Federica Pais, hermana de la también actriz, Milka Truol, madre de ambas, y Benicio Guyot Pais, único hijo de Ernestina con el fotógrafo Alejandro Guyot.

El último adiós a Ernestina: la palabra de sus allegados

Una de las figuras presentes en el último adiós a Ernestina Pais fue José María Muscari, quien llegó acompañado de la productora Laura Espinosa. El director teatral expresó: "No hay mucho para decir, solo se puede acompañar. Trato de recordar a Ernestina con la alegría que ella tenía. Los que la conocíamos no podemos reaccionar. Sus últimos meses en el escenario fueron de mucha felicidad, estaba en un gran momento personal, ella hizo pública su lucha y su recuperación. Tratemos de recordarla como una persona súper luminosa y feliz".

Minutos más tarde arribó al lugar Romina Gaetani, compañera de elenco: "Ella estaba muy feliz, muy contenta en la gira. En sus ratos libres se ponía a escribir en la computadora el libro sobre su vida que estaba escribiendo; daba notas; seguía un guion que estaba haciendo sobre padre", manifestó y con dolor agregó: "Lamentablemente agarró ese auto que yo no sabía que tenía el registro inhabilitado; si hubiese sabido ni loca la dejaba subirse. El día anterior hicimos función y dijo: 'Mañana tengo que ir a hacer un trámite a Puerto Madero'. Yo le dije si iba a agarrar el auto porque hacía bastante que no manejaba. No lo puedo creer, todavía no caigo, es una locura".

Además, la actriz se refirió al apoyo que Pais le brindó durante uno de los momentos más duros de su vida: "Había encontrado en ella un apoyo emocional muy grande, una gran compañera, un sostén muy grande, una nueva amiga. Era una mujer con la que me sentía reflejada en muchísimas cosas”, sostuvo y recordó: "Era un ejemplo cómo acompañaba a la gente que quería, a las personas en general. A mi me abrazó el alma cuando tuve un comienzo de año muy delicado. Sin conocerme me dejó un mensaje. Yo no la conocía personalmente, pero ella estaba preocupada por mí y me decía que no entre en un lugar oscuro".