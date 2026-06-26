Se presentó el nuevo vocero del Gobierno y adelantó que no hablará de causas judiciales: "No me corresponde entrometerme"

Ravier se presentó formalmente como vocero de presidencial.

En su presentación oficial en Casa Rosada, el nuevo portavoz del presidente, Adrián Ravier, delineó los ejes de lo que será su tarea al frente de la Vocería Presidencial. El académico, que reconoció haber tenido "controversias" filosóficas y políticas con Javier Milei en 2018 antes de sellar su actual alianza, dejó en claro que su función será técnica y ejecutiva. "Desde mi lugar van a encontrar una persona dispuesta a escuchar e intercambiar ideas, siempre en el marco de los temas que competen a la marcha del Gobierno nacional", afirmó.

La definición más importante de Ravier llegó al momento de establecer los límites de su comunicación. El nuevo vocero anticipó que no emitirá opinión sobre expedientes judiciales ni conflictos entre poderes: "No me corresponde, en mi calidad de representante del presidente, entrometerme en las competencias de otro poder de la República Argentina, ya sea el judicial o el legislativo". Con esta postura, el Gobierno busca centralizar la conversación pública en la agenda de reformas y esquivar los escándalos de corrupción que salpican a la cúpula del Ejecutivo y al propio Presidente.

Ravier, quien se desempeñaba como diputado nacional por La Pampa, precisó que comenzará con sus conferencias de prensa la próxima semana, todos los martes a las 11. Su objetivo final, según expresó, es colaborar para que la Argentina logre ser "el país más libre del mundo", comunicando de manera clara cómo las medidas oficiales impactan en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Ravier sobre Milei y el rumbo del Gobierno

Ravier no ocultó que, aunque comparten una pasión por las ideas de la escuela austríaca con Milei, tuvieron "controversias" filosóficas y políticas que los distanciaron en 2018. Sin embargo, destacó que lograron superar esas diferencias y elogió la visión del Presidente al afirmar que "puede ver más lejos porque está parado sobre los hombros de gigantes". Lo describió como un líder con la pedagogía de un docente y la personalidad necesaria para "patear el tablero" en un momento crítico para el país.

Al analizar la situación económica, Ravier utilizó una metáfora médica: afirmó que en 2023 Argentina estaba en "terapia intensiva" y que hoy, gracias al orden macroeconómico, el paciente ya empieza a caminar. Respaldó esta visión con datos específicos: la caída de la inflación mensual del 25% al 2,1% y una reducción drástica de la pobreza del 50% al 28%. "No hay que esperar para ver otra Argentina; ya estamos en otra Argentina", sentenció.

El funcionario pasó rápidamente de la academia a la política activa. Tras dirigir la Fundación Faro, fue electo diputado nacional por La Pampa en 2025 y participó en lo que calificó como el "Congreso Nacional más reformista de la historia", donde defendió leyes como la Modernización Laboral y el RIGI.

Sobre su nuevo rol como vocero, Ravier explicó que el objetivo es cerrar la brecha entre los logros del Gobierno y la conversación pública, bajo la premisa de que ahora "se agrandó el aula". Definió el equilibrio fiscal como el eje innegociable de la gestión y adelantó proyectos de vanguardia como el "Súper RIGI" y leyes de personería jurídica para empresas con Inteligencia Artificial.