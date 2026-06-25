Tragedia en Mar del Plata: el padre del joven atropellado por el colectivo conmovió con un desgarrador relato

Un siniestro vial conmocionó a la ciudad de Mar del Plata durante la tarde del lunes, cuando un colectivo de la línea 532 atropelló a un grupo de personas en la zona costera cercana al denominado "Skate Park", sobre el boulevard Patricio Peralta Ramos. El hecho dejó como saldo una joven de 18 años fallecida, identificada como Guadalupe Merlos Dipietro, y seis personas heridas, que fueron trasladadas de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos "Oscar Alende". Entre ellos, Thiago Vera (18) es de los más graves.

Según trascendió, el conductor del vehículo, que fue liberado en las últimas horas y continúa en estado de shock, argumentó en el lugar que se quedó sin frenos y que, ante el nerviosismo, perdió el control del colectivo.

Las autoridades del Ministerio de Salud bonaerense confirmaron que los seis pacientes internados se encuentran estables pero continúan en observación. Por su parte, el parte médico detalla que un paciente de 15 años, que sufrió traumatismos faciales y fractura de un miembro superior, se encuentra internado en terapia intensiva, mientras que el resto de los heridos permanecen en observación en otras áreas del hospital.

"Anoche y hoy a la mañana se les continuaron realizando estudios y procedimientos para poder avanzar en su recuperación", destaca el informe oficial emitido por el área de comunicación del hospital. Los médicos trabajan en la recuperación de los pacientes, que recibieron atención inmediata tras el brutal incidente.

El desgarrador testimonio del padre de Thiago Vera

Entre los heridos más graves se encuentra Thiago Vera, de 18 años, oriundo de 9 de Julio, quien permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Oscar Alende en coma inducido y con riesgo de vida. El joven fue atropellado por el colectivo luego de empujar a su novia para salvarla. Su padre, Diego Vera, describió con profundo dolor el estado crítico en el que quedó su hijo: "Está lleno de cables, intubado".

Apenas unas horas después de la tragedia, Diego grabó un video que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. "18 años, todo un futuro y una línea de colectivo que seguramente no estaba en condiciones le caga el futuro", expresó con indignación. Al ingresar, el cuadro clínico era muy complejo: tenía afectados el cerebro, un pulmón y una pierna que presentaba doble fractura expuesta.

"Mi hijo está muy mal. El parte es muy malo y quiero que se haga responsable quien o quienes tengan que hacerse. Ayúdenme a encontrar a los responsables, no nos dejen solos", pidió el padre, conmocionado. "Anoche nos dijeron que estaba muy complicado. Las primeras horas eran muy riesgosas y muy posible la pérdida de una pierna. Lo operaron y ahora está en coma farmacológico", detalló.

Según explicó, por el momento, los médicos lograron evitar la amputación aunque la situación sigue siendo crítica. "La pierna no se la amputaron por suerte, pero sigue con mucho riesgo de vida", señaló mientras aguarda nuevos resultados sobre la evolución de su hijo.

El hombre reclamó que la investigación determine si hubo fallas humanas, mecánicas o responsabilidades empresariales detrás del accidente. "Que pague el intendente, diputados, el dueño de la línea, quien sea. Alguien tiene que pagar y lo va a pagar con creces. Esto es injusto, es todo corrupción, todo lo que tiene que ver con nuestro bendito país", sostuvo con visible dolor y bronca.

"No lo voy a permitir y voy a ir hasta la última consecuencia, así tenga que pagar con mi vida. Tómenlo como amenaza, lo que quieran. Mírenme bien la cara porque me van a encontrar pronto, no voy a parar", afirmó con determinación.

La declaración del chofer y las pericias pendientes

El conductor del colectivo fue liberado debido a la baja calificación de la causa y los testimonios de tres pasajeras resultaron claves para definir su situación. Según trascendió, las mujeres aseguraron que el micro iba a "velocidad correcta" y que el vehículo "se empezó a tambalear" y "se hizo imposible de dominar" antes del siniestro.

Dichos relatos fortalecen la hipótesis de una falla mecánica en el vehículo, que se investiga como la principal causa del accidente. El chofer de 30 años compareció ante la Fiscalía de Delitos Culposos, a cargo de Germán Vera Tapia, quien lo indagnó por los cargos de homicidio culposo y lesiones culposas. "No giraba el volante, no pude hacer nada", manifestó al dar su versión de los hechos. Las autoridades judiciales ya orientan la investigación hacia un delito culposo equiparable a un accidente.

En ese marco, se confirmó que el test de alcoholemia al chofer dio resultado negativo y los peritajes mecánicos que se realizarán en los próximos días serán claves para determinar si el vehículo presentaba fallas técnicas que pudieran haber provocado la pérdida de control, tal como lo sostienen el conductor y los testimonios de las pasajeras. Fuentes de la investigación señalaron que el "mal estado" de los colectivos es una de las líneas que se profundizará.

Por otro lado, se informó que la autopsia a la joven fallecida se realizó este martes, mientras que el viernes por la mañana será el turno de las pericias mecánicas al colectivo involucrado. La comunidad de Mar del Plata sigue con atención la evolución de los heridos y el desarrollo de la investigación judicial, que busca esclarecer las circunstancias del trágico accidente que enlutó a la ciudad costera.