Despertó tras la tragedia de Mar del Plata: el desgarrador pedido del novio de la joven atropellada por el colectivo

Una tragedia descomunal ocurrió en los últimos días en Mar del Plata, después de que un colectivo de la línea 532 se subiera a la vereda en el skatepark de la Rambla, atropellando a varias de las personas que esperaban en la parada de micros. Una joven murió y otra decena de víctimas sufrió heridas graves.

J.G, el novio de Guadalupe Merlos Dipietro, la adolescente que murió atropellada, despertó luego de salir de la terapia intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y se enteró del fallecimiento de su pareja. El chico permanece en estado delicado.

Los familiares del adolescente aseguraron que J.G. también fue víctima de robo minutos después del accidente que se cobró la vida de Guadalupe. Según relataron, una persona simuló auxiliarlo y cuando el chico perdió el conocimiento, le sacó el celular, el abrigo y las zapatillas.

El pedido de J.G.

“Mi primo despertó del accidente y se enteró que su novia falleció y quiere el celular", expresaron familiares de J.G. a través de las redes sociales: "Tiene recuerdos con la novia y el que lo tenga por favor que lo devuelva, haganlo llegar, estamos pidiendo por favor".

"Agarraron algo que no es de ustedes, eran dos personas que siempre se juntan en la costa”, agregó la familia. En diálogo con 0223, relataron cómo ocurrió el robo: “Un muchacho simuló auxiliarlo y le pidió que le desbloquee el celular para avisarle a un familiar. Llamó a la mamá y después no nos pudimos comunicar más".

"Esperó a que perdiera el conocimiento y le robó todo. No le importó que J. estuviera convulsionando al lado de Guadalupe, su novia fallecida en ese mismo momento", relataron.

El último posteo de Guadalupe

Según contó una amiga de Guadalupe, J.G. y ella mantenían una relación desde hacía algunos meses. Antes del accidente se dirigían al cumpleaños del abuelo de Guadalupe. Esperaban el colectivo en el skatepark de la costa, sobre el boulevard Patricio Peralta Ramos.

En las redes sociales, Guadalupe había compartido una historia dedicada a su novio, el mismo día en que perdió la vida. “Mi rey”, escribió la adolescente junto a una foto con su novio en la costa marplatense.

Curiosamente, la publicación estaba acompañada por la canción “Quiéreme mientras se pueda”, de Manuel Turizo. En el fragmento que suena se escucha la frase: “Y si me voy, que seas feliz antes de llorar”.