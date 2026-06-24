Habló el chofer del colectivo que atropelló a varias personas y mató a una joven en Mar del Plata: "No pude hacer nada"

Una tragedia impensada y de la magnitud que rara vez se ve ocurrió en los últimos días en Mar del Plata, después de que un colectivo despistara y se subiera a la vereda en el skatepark de la rambla, atropellando a varias personas que esperaban en la parada de micros.

Como resultado del impacto, una adolescente murió y casi una decena de heridos requirieron traslado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). Ahora, el chofer de la línea 532 que protagonizó la tragedia habló por primera vez de lo sucedido.

El conductor, Mariano Miralles, de 30 años, aseguró ante la Justicia que perdió el control de la unidad por un desperfecto en la dirección. "No giró el volante y no pude hacer nada”, afirmó frente al fiscal Germán Vera Tapia.

La declaración del chofer

Miralles sostuvo que el siniestro se produjo por una falla mecánica. “Se rompió la dirección, no giró el volante y no pude hacer nada”, afirmó el chofer durante la audiencia. Visiblemente afectado, el hombre expresó sus condolencias a las víctimas y agregó que realizaba el recorrido habitual cuando ocurrió el desperfecto. Tras prestar declaración, recuperó la libertad.

La principal línea de investigación que manejan las autoridades apunta a un problema en el sistema de dirección del ómnibus, en línea con el testimonio de Miralles. Según explicó Vera Tapia, los primeros indicios respaldan la versión del chofer y aún se esperan los resultados de pericias técnicas.

“El volante giraba, pero no giraban las ruedas. Aparentemente no es un error humano ni una imprudencia del chofer, sino que se habría roto la unidad”, señaló el fiscal en declaraciones radiales e indicó que una de las posibilidades es que un componente de la dirección se haya quebrado o salido de eje previo al impacto.

Vera Tapia destacó que la unidad contaba con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente y seguro obligatorio y que el test de alcoholemia al conductor arrojó resultado negativo.

Los testimonios que respaldan su versión

La declaración de Miralles coincide con algunos testimonios de pasajeros que viajaban en el colectivo. Según Vera Tapia, esos testigos señalaron que el chofer circulaba a velocidad normal, que respetaba las paradas y frenaba en todos los semáforos. Varios de ellos advirtieron que algo anormal ocurrió instantes antes de que la unidad ingresara a la dársena de la tragedia.

El fiscal también confirmó tras el accidente el chofer debió ser retirado del interior del colectivo y trasladado a la comisaría cuarta debido a la tensión en el lugar. “Lo tuvimos que sacar porque tenía miedo de que lo linchen", cerró.