Guadalupe Merlos Dipietro, una joven de 18 años, es la única víctima fatal del trágico accidente que conmocionó a la ciudad de Mar del Plata cuando un colectivo de la línea 532 perdió el control y atropelló a varias personas este lunes por la tarde.

El hecho ocurrió en el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre Rivadavia y San Martín. Dipietro vivía en el barrio Lomas del Golf y, según informaron las autoridades, la familia fue notificada del fallecimiento de la joven instantes después del hecho.

“Qué injusta es la vida. Qué triste noticia, mi hermosa Guadi. Toda una vida por vivir. Estoy segura de que tu abuela y tu tía te recibieron con amor, acá te vamos a extrañar, chiquita”, despidió una familiar de la joven en redes sociales.

Cómo fue el accidente

El chofer habría perdido el control del colectivo de la línea 532 en circunstancias que aún son materia de investigación. El rodado arrolló a varias personas que se encontraban en la parada, debajo de la garita.

De acuerdo a testigos citados por varios medios locales, la policía advirtió que el ómnibus ingresó a importante velocidad al desvío, exclusivo para este servicio de transporte de pasajeros. Habría superado el desnivel que existe entre la calle y la vereda dispuesta para quienes esperan los colectivos. Allí embistió a varias personas, los postes que indican las paradas de cada línea y también algunos escaparates que ofician como refugios.

Además de Guadalupe, otras personas resultaron heridas y permanecen internadas en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA): Patricia Morán, Thiago Vera, Florencia Introncaso, Roxana Ruiz y María López Bosco. También identificaron a un adolescente herido, cuyas iniciales son J.G.

La investigación está a cargo del fiscal Germán Vera Tapia y, en primera instancia, apunta a una posible falla mecánica como causa principal del accidente. Sin embargo, no se descarta una imprudencia del chofer, que debía presentar su declaración este martes. Aunque la primera versión del caso indicaría que el ómnibus habría presentado un desperfecto en su sistema de frenos.

Desde la municipalidad aclararon que la unidad involucrada en el siniestro corresponde a un vehículo modelo 2015, que contaba con la prórroga vigente otorgada a través de la Resolución n.º 132/2026.

Además, tenía la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aprobada con fecha 16 de abril de 2026 y una cobertura de seguro con póliza vigente hasta diciembre de 2026. Por otro lado, el conductor contaba con licencia de conducir habilitante y vigente hasta diciembre de este año.