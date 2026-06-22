Un colectivo se despistó y arrolló a varias personas: hay un muerto

Este lunes un colectivo atropelló a varias personas y mató a una tras haberse despistado en la ciudad de Mar del Plata. La unidad se despistó hacia la vereda, a la altura del skatepark, por lo que la policía de la subcomisaría Casino y personal del SAME se acercaron al lugar.

La Fiscalía de Delitos Culposos, tras ser notificada de lo sucedido, ordenó las primeras medidas tendientes a esclarecer el hecho, aunque en principio la primera versión del caso indicaría que el ómnibus habría presentado un desperfecto en su sistema de frenos.

En Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre Rivadavia y San Martín, también resultaron heridas varias personas, entre las cuales cinco fueron trasladadas de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), según reportó el medio local La Capital.

¿Cómo fue el accidente?

Según trascendió, el accidente ocurrió pasadas las 19 de esta tarde. El chofer habría perdido el control de colectivo de la línea 532 en circunstancias que aún son materia de investigación. El rodado arrolló a varias personas que se encontraba en la parada, debajo de la garita.

Además de la policía, en la zona también trabajan dos dotaciones de bomberos, personal de Rescate del área de Defensa Civil y miembros de Prefectura Naval Argentina (PFA). De acuerdo a testigos citados por varios medios locales, la policía advirtió que el ómnibus ingresó a importante velocidad al desvío, exclusivo para este servicio de transporte de pasajeros.

Habría superado el desnivel que existe entre la calle y la vereda dispuesta para quienes esperan los colectivos. Allí embistió a varias personas, los postes que indican las paradas de cada línea y también algunos escaparates que ofician como refugios.