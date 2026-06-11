La crisis de Milei golpea de lleno Mar del Plata: 400 despidos por cierres de locales

400 despidos en Mar del Plata por cierre de hoteles y locales.

La crisis económica que atraviesa el país por las medidas del gobierno de Javier Milei se siente con fuerza en Mar del Plata. En apenas dos meses, alrededor de 40 establecimientos gastronómicos y hoteleros cerraron sus puertas, una situación que ya provocó la pérdida de más de 400 puestos de trabajo.

Esto fue denunciado por la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), desde donde advirtieron que el escenario de los últimos dos años se agravó durante los últimos meses como consecuencia de la caída del consumo, la menor llegada de turistas y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

"La situación es realmente muy preocupante. Detrás de cada persiana que se baja hay familias que pierden su fuente de ingresos y trabajadores que quedan en la calle", afirmó el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, a Info Gremiales. La entidad señaló que la actividad no logró recuperarse tras una temporada de verano que califican como regular y que los últimos fines de semana largos tampoco alcanzaron para revertir la tendencia.

"Los feriados de marzo, abril y mayo fueron muy flojos. En la mayoría de los casos la ocupación hotelera no superó el 45 o el 50 por ciento, niveles muy inferiores a los que históricamente registraba Mar del Plata en las mismas fechas", sostuvo Santín. Además del menor movimiento turístico, el gremio apunta a la retracción del consumo como uno de los principales factores detrás de los cierres. Según explicaron, tanto los visitantes como los propios residentes redujeron gastos ante el deterioro de sus ingresos.

La crisis de la gastronomía

"La gastronomía depende directamente de la circulación de gente y del consumo. Hoy ambas variables están en retroceso y eso impacta de lleno en la actividad", advirtió el dirigente sindical.

Entre los establecimientos afectados aparecen restaurantes, cafeterías, cervecerías y hoteles de distintos puntos de la ciudad. La lista incluye locales como Casa Rosa, La Bicicleta, Bronte, The Box Burger, Lima Linda, Humo Patio de Carnes, El Bodegón del Pela, Brooklyn, Siracusa y Antares de Bernardo de Irigoyen, además de las tres sucursales de Weiss y los tres locales de Adorado.

En el sector hotelero también se registraron cierres de establecimientos tradicionales como Dodo, CIR, Nuevo Boulevard, Castelar, Castelmar y Cervantes, entre otros. Para UTHGRA, el deterioro de la actividad está estrechamente vinculado con la pérdida del poder adquisitivo. Desde el sindicato aseguran que los trabajadores acumulan más de 30 puntos de caída salarial real desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

"No es difícil sacar la cuenta. Si los salarios aumentan al 1% y la inflación se ubica por encima del 2,5% mensual, existe una pérdida constante del poder de compra. Esa diferencia termina impactando en el consumo, en la actividad económica y finalmente en el empleo", señalaron desde la conducción gremial.

"Estamos hablando de más de 400 trabajadores que perdieron su empleo en apenas 60 días y de locales que todavía evalúan cerrar. Es una cifra muy grave", remarcó Santín.

El dirigente también cuestionó la falta de nuevas inversiones capaces de compensar los cierres registrados durante los últimos meses. "No vemos aperturas ni proyectos importantes que generen empleo genuino. Mientras siga cayendo el poder adquisitivo de los trabajadores, el problema se va a profundizar", afirmó.