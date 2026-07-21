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Tras el escándalo con la Selección, el gobierno intenta organizarse y define agenda

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

El Gobierno Nacional definió la agenda oficial con las principales actividades previstas para la semana. El cronograma comenzará el martes con la conferencia del vocero presidencial, Adrián Ravier, a las 11 horas, seguida por la reunión de la Mesa Política del oficialismo. El miércoles se concentrarán los anuncios más relevantes: el ministro de Economía, Luis Caputo, presentará el proyecto de modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal en el Palacio de Hacienda, acompañado por representantes de cámaras empresarias, y luego se firmará el convenio para el traspaso de obras viales hacia la provincia de Santa Fe, con la presencia de Diego Santilli, Karina Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro.

La agenda internacional y los compromisos institucionales completan la semana. El viernes 24, por la noche, el presidente Javier Milei viajará a Brasil para participar del Congreso del Partido Liberal, donde también estará Flávio Bolsonaro. Finalmente, el domingo 26, el mandatario asistirá a la apertura oficial de la Exposición Rural de Palermo, un evento clave para el vínculo del Ejecutivo con el sector agroindustrial. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Hace 1 hora

El gobierno definió agenda

El Gobierno Nacional difundió este lunes el adelanto de la agenda oficial con las principales actividades previstas para la semana. El cronograma comenzará el martes con la conferencia del vocero presidencial, Adrián Ravier, a las 11 horas, seguida por la reunión de la Mesa Política del oficialismo. El miércoles se concentrarán los anuncios más relevantes: el ministro de Economía, Luis Caputo, presentará el proyecto de modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal en el Palacio de Hacienda, acompañado por representantes de cámaras empresarias, y luego se firmará el convenio para el traspaso de obras viales hacia la provincia de Santa Fe, con la presencia de Diego Santilli, Karina Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro.

 

La agenda internacional y los compromisos institucionales completan la semana. El viernes 24, por la noche, el presidente Javier Milei viajará a Brasil para participar del Congreso del Partido Liberal, donde también estará Flávio Bolsonaro. Finalmente, el domingo 26, el mandatario asistirá a la apertura oficial de la Exposición Rural de Palermo, un evento clave para el vínculo del Ejecutivo con el sector agroindustrial.

Hace 1 hora

La Selección dejó en offside a Milei: Malvinas y no llegar a fin de mes

La bandera que sorteó la prohibición que el Gobierno aceptó sumiso y la frase que eligió Messi dejaron a Milei en doble offside: su política económica y exterior. 

Se calcula que la final del Mundial la vieron 1.500 millones de personas. Javier Milei no habrá estado muy a gusto con que el himno argentino lo entonara María Becerra, una de las cantantes contra las que desató su furia en redes.

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Hace 2 horas

Milei, tras la final del Mundial 2026: "Los jugadores decidieron no hacer festejos"

El Presidente explicó qué pasó con el feriado que había anunciado tras la derrota ante España. "Se lo planteó en términos condicionales a la decisión de los jugadores", señaló. 

El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno les ofreció a los jugadores de la Selección Argentina "seis posibles distintos festejos", pero los representantes de la Albiceleste "decidieron no hacer festejos", después de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026

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Hace 3 horas

Milei fracasó con la Selección: se quedó sin foto con Messi en la Rosada y crece la furia

El Presidente se apuró e hizo un anuncio fallido. "Los jugadores ni nos contestan", explicaron en el Gobierno. Hay acusaciones por el tuit de Milei y arrepentimientos. 

Javier Milei volvió a fracasar con la Selección Argentina. El Presidente se quedó sin su foto con Lionel Messi, no tendrá a los jugadores en la Casa Rosada como deseaba e hizo un anuncio fallido y que cayó mal en la Selección: un feriado con festejos que no será. 

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Hace 8 horas

La Casa Rosada apuesta a las urgencias fiscales de los gobernadores para sumar apoyos

El Gobierno busca aprobar en agosto la eliminación de las PASO. Por eso, negocia con gobernadores dialoguistas, necesitados de asistencia financiera ante el creciente deterioro de las finanzas provinciales.

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Hace 11 horas

Exclusivo: empresarios que pedían la reforma laboral van a la Justicia para frenarla

Dos cámaras patronales que emplean a 4 millones de personas preparan amparos contra la reglamentación impuesta por el ministro de Desregulación. Como anticipó El Destape, el afán regulatorio del funcionario dinamitó la renegociación de 800 convenios colectivos. 

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Hace 12 horas

El gobierno jubiló a Irurzun y abrió una nueva vacante en tribunal clave de Comodoro Py

El gobierno de Javier Milei decidió soltarle la mano al juez Martín “Doctrina” Irurzun, quien cumplió 75 años. El histórico camarista porteño se tendrá que jubilar porque el presidente decidió no extenderle su mandato por 5 años. La Corte Suprema se negó a abrir la feria para tratar una cautelar presentada por quien fuera un ariete del lawfare durante el macrismo.

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Hace 13 horas

Se espera para cualquier momento la salida de Darío Genua del Gobierno 

Su gestión en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología será recordada por la destrucción a que sometió a todos los organismos, es uno de los funcionarios más repudiados por la comunidad científica

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Hace 13 horas

En medio de la crisis, choferes de aplicación advierten por las deudas: "No hay margen"

La Asociación Civil Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina avisó que las deudas son cada vez más grandes: los choferes "viven al día" y "terminan financiando con préstamos de alto costo para las reparaciones".

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Hace 15 horas

Las exportaciones crecieron y el comercio exterior volvió a cerrar con superávit

Las exportaciones superaron a las importaciones en junio y dejaron un saldo positivo. Este avance estuvo apalancado principalmente por la tracción de los despachos agroindustriales y energéticos.

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Hace 16 horas

"El consumo está quebrado": dueño de una histórica cervecería advirtió por la crisis

Juan Nielsen, dueño de Temple Bar, señaló que la gastronomía "cae a niveles de 20 al 30 por ciento anual" desde diciembre de 2022. Afirmó que la realidad "está muy dura" para todo el sector.

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Hace 16 horas

Los salarios registrados perdieron contra la inflación en mayo

Los salarios de los trabajadores formales volvieron a quedar por debajo de la inflación en mayo. El poder adquisitivo de los trabajadores registrados sigue sin recuperar terreno.

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Hace 17 horas

Los servicios públicos representan el 15% del salario, el nivel más alto desde 2023

Un estudio de la UBA-Conicet advierte que desde diciembre de 2023 hasta julio de 2026 la canasta de servicios públicos en el AMBA aumentó un 966%, mientras que la inflación fue de un 241%. Además, el peso de la canasta en los salario se aceleró marcadamente desde abril.

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Hace 18 horas

Vacaciones de invierno: arranque flojo por el bolsillo y el efecto Mundial

En el sector son optimistas con un aumento de último momento en la cantidad de reservas, pero admiten que no alcanzará para revertir las cifras del resto del año.

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Hace 20 horas

Derrumbe total: el empleo privado en Catamarca se desplomó un 12,3% en dos años

Un informe de la consultora Politikon Chaco reveló que se perdieron más de 4.800 puestos de trabajo formales en la provincia durante la era Milei, posicionándola como la jurisdicción más afectada de la región.

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