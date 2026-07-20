Las exportaciones crecieron y el comercio exterior volvió a cerrar con superávit

El comercio exterior volvió a mostrar un resultado favorable en junio. Las exportaciones crecieron respecto del mismo mes del año pasado y permitieron cerrar el período con un superávit comercial de U$S 2.194 millones, en un escenario donde las importaciones también avanzaron, aunque a un ritmo que no alcanzó para revertir el saldo positivo.

Según datos oficiales del sector externo, el intercambio comercial global trepó a U$S 15.916 millones tras anotar una suba interanual del 16,4%, logrando el máximo valor registrado desde agosto de 2022. Este avance estuvo apalancado principalmente por la tracción de los despachos agroindustriales y energéticos.

Exportaciones e importaciones al alza en el cierre del semestre

El desempeño de las exportaciones durante el sexto mes del año alcanzó los U$S 9.055 millones, cifra que marcó un incremento interanual del 24,5%. Esta expansión se fundamentó tanto en el aumento del 6,8% en las cantidades físicas enviadas como en una mejora del 16,5% en los precios internacionales de los productos colocados.

Por el lado de las importaciones, las compras al exterior totalizaron U$S 6.861 millones, exhibiendo una suba del 7,3% respecto al mismo mes del año anterior. A diferencia de las ventas, el alza en las compras se debió exclusivamente a un incremento del 11,6% en los precios, dado que el volumen y las cantidades adquiridas sufrieron una contracción del 3,8%. El informe técnico elaborado por el Indec detalla además que los términos del intercambio mejoraron un 4,4%, generando una ganancia neta para el país de U$S 345 millones por variaciones de precios relativos.

El fuerte impulso de la energía y los derivados de la soja

Al analizar los grandes rubros económicos, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) lideraron las ventas externas con U$S 3.344 millones y una suba del 31,6%, empujadas por los subproductos oleaginosos. Le siguieron las manufacturas de origen industrial (MOI) con U$S 2.418 millones (+31,4%) y el sector de combustibles y energía, que sumó U$S 1.406 millones anotando un alza interanual del 31,1%. Los aceites crudos de petróleo se posicionaron como el principal producto de exportación del mes con U$S 918 millones.

En materia de compras al exterior, el uso económico que evidenció el salto más significativo fue el de combustibles y lubricantes, que se disparó un 126,3% interanual al demandar U$S 794 millones. En contraste, los bienes de capital y las piezas y accesorios sufrieron caídas del 8% y 9,4% respectivamente, reflejando una menor incorporación de maquinaria pesada durante el periodo.

India y la región sostienen los mayores superávits

En el mapa de los socios internacionales del comercio exterior, los datos procesados por el Indec arrojaron que los mayores saldos a favor provienen del bloque "Resto de ALADI" (U$S 936 millones) y de India (U$S 593 millones), este último impulsado fuertemente por la demanda de aceites vegetales.

Por otra parte, los saldos negativos más marcados se localizaron en el intercambio comercial con China, con un déficit de U$S 558 millones, y con el Mercosur, que arrojó un saldo en rojo de U$S 209 millones, pese a que Brasil sigue consolidado como el socio individual más relevante al absorber el 13% de los envíos argentinos totales.