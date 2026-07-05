Advierten que el agro liquidará USD1.200 millones menos de lo esperado en 2026

El ingreso de divisas del complejo agroindustrial llegará este año a 34.900 millones de dólares, una cifra inferior a la que se había proyectado anteriormente, debido a la baja de los precios de las commodities del sector.

Así lo señaló un reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La revisión del escenario económico para el agro derivó en una reducción de las previsiones sobre el ingreso de dólares. Para 2026, la estimación de liquidación quedó ubicada en 34.897 millones de dólares, alrededor de 1.200 millones menos que lo calculado en mayo.

La corrección no se explica por una baja en la producción ni por una disminución de los volúmenes exportados, dado que los balances de granos y derivados conservan las cantidades de ventas externas estimadas un mes atrás.

Al contrario, el informe de la BCR expuso que el factor determinante ha sido la caída en los precios internacionales de los productos que Argentina exporta, lo que impacta directamente en el valor final de las ventas.

La liquidación del campo en 2026 será menor que la de 2025

A partir de esta nueva estimación, la entrada de divisas quedaría algo por debajo de los 36.164 millones de dólares liquidados en 2025, monto que contemplaba tanto las operaciones realizadas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) como las canalizadas mediante Contado con Liquidación (CCL).

Los datos acumulados del año reflejan una pérdida de ritmo frente al período anterior. Hasta junio de 2026, el sector agropecuario liquidó aproximadamente 15.768 millones de dólares, lo que supone una baja cercana al 14% respecto de los 18.303 millones de dólares alcanzados en igual lapso de 2025.

El informe atribuyó esa brecha a dos situaciones extraordinarias registradas durante el año pasado. Por un lado, los incentivos temporarios: en la primera mitad de 2025 estuvo vigente una baja de los derechos de exportación (retenciones) que impulsó la comercialización y dejó una base de comparación elevada para este año.

Por el otro lado, el anticipo de liquidaciones, dado que la suspensión transitoria de retenciones en septiembre de 2025 llevó a que numerosas compañías anticiparan el ingreso de dólares, lo que alteró el flujo de los meses posteriores, incluido el comienzo de 2026.

Más allá de la reducción en la estimación total, la BCR indicó que el impacto del régimen exportador de fines de 2025 ya habría quedado atrás, al sostener que “entre abril y mayo de 2026 esta situación se habría normalizado”.

De cara a los próximos meses, la entidad proyecta que el ingreso de dólares de la cosecha 2025/26 al mercado oficial de cambios continúe sólido y estima que “se sostenga por encima del promedio del último lustro para lo que resta del año”.