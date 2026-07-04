Ounahi devuelve con goles la confianza depositada en él por el DT en su nuevo papel con Marruecos

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Canadá vs Marruecos

Un cambio en el sistema de juego de Marruecos ha llevado al centrocampista Azzedine Ounahi a ‌desempeñar un papel más ‌adelantado en el campo y lo llevó a marcar dos goles en la victoria 3-0 del sábado ante Canadá por los octavos de final del Mundial, dijo el entrenador Mohamed Ouahbi.

Marruecos se impuso con claridad tras tener dificultades para superar la defensa de Canadá en la primera ​parte, y Ounahi anotó ⁠los dos primeros goles de su equipo.

"Hemos cambiado nuestro ‌sistema, por lo que ahora juega más ⁠adelantado" explicó Ouahbi a periodistas. "Tiene que ⁠jugar más en el último tercio del campo. Es un jugador muy valioso, capaz de romper la presión del rival ⁠con su velocidad y rompiendo líneas".

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Canadá creó más ​ocasiones en la primera parte, pero Marruecos ‌mejoró mucho tras el descanso.

"La ‌primera parte fue muy intensa; hubo que hacer algunos ⁠ajustes en el descanso", dijo Ouahbi. "Mostramos algunas imágenes en el descanso y, a partir de ahí, tuvimos mucho más control".

"No voy a entrar en detalles sobre lo que ​dijimos, porque ‌aún nos quedan más partidos por disputar. No cambiamos nuestra identidad ni nuestra filosofía de juego, pero tuvimos que recurrir a nuestro centro del campo y al portero Yassine Bounou para frenar su ⁠presión. Sabíamos que había espacios detrás de la defensa que podíamos aprovechar".

A Ouahbi también le impresionó la resistencia de su equipo cuando no logró hacerse con el control del partido en la primera parte.

"Intentamos hacer comprender a nuestros jugadores que esto es el Mundial, lo que significa que habrá momentos difíciles. Lo ‌importante es que, cuando no estemos en nuestro mejor momento, tenemos que resistir", afirmó. "Cuando la gente habla de Marruecos, se refiere a un auténtico aspirante al título y a una gran potencia futbolística. Eso es un gran motivo de orgullo".

"Queremos ‌seguir adelante. Mantendremos la misma ambición y el mismo objetivo (ganar el Mundial)", agregó.

Una gran preocupación para Marruecos fue ver a su ‌delantero estrella, Ismael ⁠Saibari, abandonar cojeando el terreno de juego en la primera parte.

"Aún no he tenido ocasión ​de hablar con el médico", dijo el DT. "Saibari sentía algo de dolor en el muslo. Sabremos más en los próximos días".

Con información de Reuters