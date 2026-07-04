En medio de las celebraciones por el 250 aniversario del Día de la Independencia de Estados Unidos, supremacistas blancos del grupo Patriot Front marcharon con su rostro cubierto este sábado por las calles de la ciudad de Washington. Durante su recorrido mostraron consignas ultranacionalistas, antiinimigrantes y banderas confederadas con el slogan "vida, libertad y victoria".

Vestidos con pantalones beige, camisas oscuras, gorras estadounidenses y la cara tapada con un cuello blanco, cientos personas recorrieron los barrios aledaños al Capitolio. Los manifestantes no solo portaron banderas de Estados Unidos sino también la confedereda, considerada un símbolo de racismo y supremacía blanca por ser la que utilizó el bando que quiso mantener la esclavitud durante la Guerra de Secesión.

La marcha, que fue breve y tuvo un estilo de caminata militar, fue registrada por transeúntes que publicaron decenas de videos redes sociales que aseguraron que los manifestantes eran parte del Patriot Front, cuyo logo incluye un círculo de 13 estrellas blancas en referencia a las primeras colonias estadounidenses.

"El Departamento de Policía Metropolitana reconoce el derecho de las personas a expresar sus opiniones de manera pacífica y mantiene su compromiso de garantizar la seguridad pública para los residentes y visitantes de Washington D. C.", declaró una portavoz de la policía, según la cadena CNN.

Qué es Patriot Front

Se trata de una organización supremacista blanca y neonazi surgida en 2018 tras escindirse de Vanguard America. Reúne principalmente a jóvenes, es liderada por Thomas Rousseau y promueve una ideología ultranacionalista, racista y antisemita. Se basa en la idea de que Estados Unidos debe estar reservado para los descendientes de sus fundadores europeos, en rechazo a la inmigración y la diversidad étnica.

Es considerado uno de los grupos nacionalistas blancos más activos del país y ganó notoriedad por difundir propaganda mediante marchas, carteles y pintadas, además de protagonizar actos vandálicos contra edificios públicos, medios de comunicación y organizaciones vinculadas a los derechos civiles.