Milei será el primer presidente argentino en asistir a la celebración de la Independencia de EE.UU. en su embajada

Javier Milei se convertirá este martes en el primer presidente argentino de toda la historia en asistir a la celebración del Día de la Independencia en la embajada de Estados Unidos. En Casa Rosada confirmaron a El Destape la presencia del mandatario allí. Nunca antes un Presidente había ido a este evento en Buenos Aires en conmemoración del 4 de julio. No lo hizo ni la dictadura militar ni Carlos Menem, ambas administraciones con las mayores relaciones carnales hasta el momento con ese país.

En el Gobierno argumentaron esta decisión ante El Destape: "Porque son los 250 años, no es un año cualquiera". Es que se cumplen 250 de la independencia norteamericana. Sin embargo, en los 200 años (año redondo), en 1976, ni el dictador Jorge Rafael Videla asistió. Para el mileísmo es de suma importancia la presencia de Milei.

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Al Presidente lo acompañará su Gabinete y personalidades de La Libertad Avanza. Lo harán luego de la jura del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, donde estarán además 14 gobernadores. Algunos de ellos también luego irán la festejo de EEUU. Se trata de Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdez (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolo Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Martín Llaryora (Córdoba).

A este tipo de actos en la embajada de Estados Unidos en conmemoración del 4 de julio suelen ir en representación del Presidente algunos ministros o hasta las primeras damas. Pero jamás sucedió que aparezca un Jefe de Estado.

Milei arribará a las 19.15 a la Residencia del Embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas. Ambos encabezarán la celebración que incluirá los himnos de ambas naciones, palabras del embajador y un espectáculo musical. Todo ello acompañado de un monumental cóctel con comida y tragos.

Otro de los argumentos que dio el Gobierno para la asistencia de Milei es que se está evaluando suspender el viaje del mandatario de esta semana. Iba a viajar a Estados Unidos al acto principal en Washington que se hará el 4 de julio. Lo había invitado Donald Trump.

Sin embargo, tras la renuncia de Manuel Adorni, Milei eligió quedarse a la transición de su gobierno. Hoy debía estar en Paraguay en la Cumbre del Mercosur y faltó por ese motivo. Este miércoles la Casa Rosada decide si parte hacia norteamérica, donde se está disputando el Mundial.

El fantasma de Adorni merodea la Rosada

El Gobierno aún sigue en shock por el caso Adorni. Si bien intenta dar vuelta la página y hoy hizo lo propio el nuevo vocero, Adrián Ravier, en su primera conferencia de prensa, no logra sacar el tema de la agenda mediática. En Casa Rosada confirmaron a El Destape que el Gobierno va a iniciar una investigación de oficio por los funcionarios que prestaron sus tarjetas de crédito para las compras de Adorni.

Es que hoy el fiscal federal Gerardo Pollicita le tomó declaración a Laura Schiuma, directora de Actividades Presidenciales en la Vocería ya que el ex jefe de Gabinete usó a varios empleados públicos para ocultar gastos millonarios.

Schiuma confirmó ante el fiscal que Adorni le pidió prestada la tarjeta de crédito para comprar un monitor gamer por $2.185.000, cuando su sueldo no superaba los $3.500.000. Luego, el ex vocero le dio a ella la plata en efectivo.