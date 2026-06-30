Portugal busca despegar en el Mundial frente a una Croacia que nunca pasa de moda

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia vs Portugal

​Portugal y su figura emblemática, Cristiano Ronaldo, intentarán acallar a los críticos tras una participación sin brillo en el Mundial en su partido de ‌dieciseisavos de final del jueves en ‌Toronto, donde se enfrentarán a una selección croata que suele dar la sorpresa en los grandes escenarios.

El partido podría marcar el final de una era, ya que Ronaldo, de 41 años, y el centrocampista croata Luka Modrić, de 40, buscan saborear por fin la gloria mundialista en el ocaso de sus laureadas carreras.

Para Portugal, es hora de dar un paso al frente tras unas actuaciones que han ​suscitado dudas sobre la ⁠capacidad del seleccionador Roberto Martínez para sacar el máximo partido a un equipo ‌que cuenta con una gran riqueza de talento en todas las ⁠posiciones, incluidos Vitinha, João Neves y Nuno ⁠Mendes, del PSG.

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"Si hay que hacer cambios, eso lo debe decidir el seleccionador, es él quien debe analizarlo", dijo el centrocampista ofensivo João Félix. "Él es quien siempre toma ⁠la decisión final, y sean quienes sean los que formen parte del ​once inicial, creo que estarán a la altura".

Portugal debutó ‌con un empate frente a la República ‌Democrática del Congo antes de golear a Uzbekistán por 5-0, en un ⁠partido en el que Ronaldo marcó dos goles y se convirtió en el máximo goleador de su selección en la historia de los Mundiales.

Sin embargo, el empate sin goles ante Colombia, que situó a Portugal en segunda posición del grupo, reavivó ​las críticas ‌sobre la escasa contribución de Ronaldo durante los partidos, en particular su limitada labor defensiva, un asunto que, según Félix, el equipo debe ignorar.

"Y todo lo que se dice al respecto -comentarios, publicaciones, lo que sea- no debemos prestarle atención", dijo. "Lo importante es escuchar la idea del entrenador, ⁠y lo que el entrenador piense es lo correcto".

LOS DETALLES IMPORTAN

Croacia, sin embargo, no es ajena a los comienzos lentos, como ya demostró en el Mundial de 2022, donde alcanzó las semifinales con dos empates a cero en la fase de grupos, dos tandas de penales consecutivas y una única victoria en el juego abierto, contra Canadá.

En esta ocasión, Croacia está siguiendo un guion similar tras la derrota por 4-2 ante Inglaterra ‌y una poco convincente victoria por 1-0 sobre Panamá, en la que solo logró dos tiros a puerta.

Pero ante Ghana, y ante la posibilidad de quedar eliminada, Croacia ofreció una actuación mucho mejor, con el exganador del Balón de Oro Modric desempeñando un papel clave como motor del equipo, que venció a los africanos por 2-1 para ‌terminar segunda de grupo.

Nikola Vlasic, cuyo cabezazo a la salida de un córner de Modric terminó siendo el gol de la victoria, dijo que el equipo es consciente de que se ‌enfrenta a un ⁠rival de gran calidad.

"Portugal es un equipo excelente, con muchos jugadores de talla mundial en todas las líneas", señaló Vlasic. "Los analizaremos bien y ​nos prepararemos lo mejor que podamos, pero está claro lo peligrosos que son".

"Al igual que nosotros les respetamos, ellos nos respetan a nosotros. Creo que los detalles decidirán quién se lleva la victoria".

Con información de Reuters