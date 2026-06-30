Calendario de pagos de ANSES julio 2026 para jubilados, pensionados y AUH: fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de julio 2026 para jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y asignaciones familiares. Los haberes llegarán con un aumento del 2,1% por movilidad, más un bono extraordinario de hasta $70.000 para los sectores de menores ingresos.
El cronograma abarca a todas las prestaciones del sistema previsional: Jubilaciones y Pensiones (mínimas y superiores), Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), PNC por invalidez, vejez y madres de siete hijos, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE). A continuación, el detalle completo por terminación de DNI.
Pensiones No Contributivas (PNC)
Los titulares de PNC por invalidez y vejez, así como las madres de siete hijos, cobran en las mismas fechas que los jubilados con haber mínimo. El cronograma es el siguiente:
- DNI terminados en 0: 8 de julio
- DNI terminados en 1: 10 de julio
- DNI terminados en 2: 13 de julio
- DNI terminados en 3: 14 de julio
- DNI terminados en 4: 15 de julio
- DNI terminados en 5: 16 de julio
- DNI terminados en 6: 17 de julio
- DNI terminados en 7: 20 de julio
- DNI terminados en 8: 21 de julio
- DNI terminados en 9: 22 de julio
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
Los beneficiarios que perciben el haber mínimo (más el bono de $70.000) comenzarán a cobrar desde el 8 de julio, según la terminación del DNI:
- DNI terminados en 0: 8 de julio
- DNI terminados en 1: 10 de julio
- DNI terminados en 2: 13 de julio
- DNI terminados en 3: 14 de julio
- DNI terminados en 4: 15 de julio
- DNI terminados en 5: 16 de julio
- DNI terminados en 6: 17 de julio
- DNI terminados en 7: 20 de julio
- DNI terminados en 8: 21 de julio
- DNI terminados en 9: 22 de julio
Jubilados y pensionados que superan la mínima
Quienes tienen haberes superiores al mínimo cobrarán en la segunda quincena, sin bono (o con bono proporcional si no superan el tope). Las fechas son:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar
El cronograma de pagos para la AUH y la Tarjeta Alimentar correspondiente a julio 2026 aún no fue publicado por ANSES. Se espera que las fechas se confirmen en los próximos días a través de los canales oficiales. Tanto la AUH como la AUE también reciben el aumento del 2,1% por movilidad.
Montos Vigentes
Con la actualización del 2,1%, los montos para julio quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $411.787,67
- Bono extraordinario: hasta $70.000
- Total con bono completo: $481.787,67
- Jubilación máxima: $2.770.941,08 (sin bono)
- PNC por invalidez/vejez: $288.251,36 + bono hasta $70.000 = $358.251,36
- PNC madres de 7 hijos: $411.787,67 + bono hasta $70.000 = $481.787,67
El bono de $70.000 se abona a quienes perciben el haber mínimo o un monto inferior. Los beneficiarios con haberes superiores reciben un complemento proporcional hasta alcanzar un ingreso total de $481.787,67; quienes superan ese límite no acceden al refuerzo. Recordá que en julio no se cobra el medio aguinaldo, ya que el SAC se paga únicamente en junio y diciembre.