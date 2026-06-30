ANSES aumentó las asignaciones familiares de julio: uno por uno, todos los montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un incremento del 2,15% en las asignaciones familiares que regirá a partir de julio. El incremento es en línea con la inflación de mayo y siguiendo la misma lógica de actualización mensual que se aplica a los haberes jubilatorios.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 187/2026 y establece nuevos valores y límites de ingresos para los beneficiarios. La normativa aclara que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $3.034.844, el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones, aun cuando el total de ingresos no supere el límite máximo establecido.

Es importante aclarar que el IGF (Ingreso del Grupo Familiar) corresponde a la suma de los ingresos brutos de todos los integrantes del hogar que perciben remuneraciones, jubilaciones, pensiones o prestaciones. Este parámetro define en qué rango se ubica cada familia y, por lo tanto, cuál es el monto de la asignación que corresponde cobrar. A menor ingreso familiar, mayor es el valor de la asignación; mientras que, a medida que el ingreso conjunto aumenta, el monto a percibir se reduce.

Uno por uno, todos los montos por asignación

Asignación Universal por Hijo y Embarazo:

Valor general: $148.049

Zona I (Patagonia y Partido de Patagones): $192.464

Asignación Familiar Prenatal para trabajadores formales:

IGF hasta $1.146.199: $74.033 por hijo

IGF hasta $1.681.012: $49.940 por hijo

IGF hasta $1.940.783: $30.206 por hijo

IGF hasta $6.069.688: $15.586 por hijo

Asignación por Hijo con Discapacidad:

IGF hasta $1.146.199: $241.041 por hijo

IGF hasta $1.681.012: $170.522 por hijo

IGF superior: $107.621 por hijo

ANSES aumentó las asignaciones familiares de julio: uno por uno, todos los montos

Monotributo:

Categoría A: $74.033

Categoría B: $49.940

Categoría C: $30.206

Categorías D a H: $15.586

Asignaciones por única vez:

Nacimiento: $86.295

Adopción: $515.930

Matrimonio: $129.209

Ayuda Escolar Anual: $55.672

Asimismo, la normativa aclara que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $3.034.844, el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones, aun cuando el total de ingresos no supere el límite máximo establecido. “La percepción de un ingreso superior a $3.034.844 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido”, detalla. Este aumento impacta también en los veteranos de guerra, titulares del sistema previsional integrado y beneficiarios de la prestación por desempleo, reforzando el alcance de la política de protección social.