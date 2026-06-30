Anses oficializó el aumento de jubilaciones de julio: de cuánto será la mínima

Un nuevo aumento en las jubilaciones, en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y en la Asignación Universal por Hijo (AUH) para el mes de julio fueron oficializados este martes por el Gobierno a través del Boletín Oficial.

Según la Resolución 186/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la suba en las jubilaciones de julio será de 2,15%, en línea con la inflación de mayo. De este modo, se estableció que “el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de julio de 2026 será de $411.989,33”.

A esto se le añade el bono de $70.000, que recibirán todos los jubilados que cobren la mínima, mientras que los que cobren por encima de la mínima recibirán un bono proporcional de modo que ningún jubilado cobrará en julio menos de $481.989,33. En paralelo, el haber máximo será de $2.772.298,06, precisó la resolución oficial.

Además, en la misma resolución también se establecieron las bases imponibles mínima y máxima para el período devengado julio de 2026: el valor mínimo será de $138.757,90, mientras que el máximo ascenderá a $4.509.567,41.

También, se indicó que la Prestación Básica Universal (PBU) para quienes completaron los años necesarios de aportes al sistema previsional se fijará en $188.466,31 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $329.591,46 a partir de julio de 2026.

El aumento de la AUH: cuál es el monto de julio de 2026

En paralelo, el Gobierno oficializó una nueva actualización de los montos de las asignaciones universales para protección social, también con un incremento del 2,15%, en línea con la inflación registrada en mayo.

Con la suba, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo pasan a ser de $148.049 en el valor general y de $192.464 para la Zona 1 (correspondiente a la Patagonia y al municipio bonaerense de Patagones), según quedó oficializado mediante la Resolución 187/2026 publicada en el Boletín Oficial.

En el caso de la AUH, sin embargo, las familias no cobran la totalidad del monto todos los meses: ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad. Por eso, el pago mensual efectivo queda en $118.439,20 por hijo en el valor general, mientras que los $29.609,80 restantes se acumulan y se pagan una vez cumplido ese trámite.

La prestación por hijo con discapacidad queda establecida en $482.062 para el valor general y en $626.681 para Zona 1. En tanto, la ayuda escolar anual será de $55.672 tanto para hijos como para hijos con discapacidad, sin diferenciación regional. También se fijaron los montos por nacimiento en $86.295 y por adopción en $515.930.