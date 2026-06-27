ANSES: qué jubilados no cobrarán el bono de $70.000 en julio 2026

El bono alcanza únicamente a jubilados con ingresos dentro del límite establecido.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cómo será el pago de las jubilaciones y pensiones durante julio de 2026. Además del aumento del 2,6% por movilidad y del medio aguinaldo, el organismo mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para un grupo específico de beneficiarios. Sin embargo, no todos podrán acceder a ese refuerzo.

Qué jubilados quedan afuera del bono de ANSES

El bono de $70.000 continuará destinado a los jubilados y pensionados con menores ingresos. La medida mantiene los mismos criterios de asignación aplicados en los últimos meses y busca reforzar los haberes de quienes perciben las prestaciones más bajas.

Por ese motivo, quienes superen el ingreso máximo establecido por ANSES no recibirán el adicional durante julio. El organismo toma como referencia el haber bruto que cobra cada beneficiario para determinar si corresponde o no el pago del refuerzo.

Cuál es el tope de ingresos para cobrar el refuerzo

ANSES fijó un límite de ingresos para acceder al bono extraordinario. En julio de 2026, el beneficio alcanzará únicamente a quienes perciban hasta $411.867,96 brutos.

Los jubilados y pensionados que cobren un monto superior quedarán automáticamente excluidos del pago adicional. De esta manera, el organismo concentra el refuerzo económico en los sectores con menores recursos dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Qué pasa si cobrás jubilación y pensión al mismo tiempo

Otro de los casos contemplados por ANSES corresponde a quienes perciben más de una prestación previsional. Aunque los ingresos no superen el tope establecido, la normativa prevé una exclusión para estos beneficiarios.

Esto significa que quienes cobran una jubilación junto con una pensión, por ejemplo una pensión por viudez, no accederán al bono extraordinario de $70.000 durante julio. El criterio busca focalizar la asistencia económica en quienes cuentan con una única prestación previsional.

Qué cobrarán los jubilados en julio

Durante julio, los jubilados recibirán un incremento del 2,6% en sus haberes, correspondiente a la actualización mensual por movilidad basada en la inflación informada por el INDEC.

Cobrar jubilación y pensión al mismo tiempo impide acceder al refuerzo extraordinario.

A ese monto se sumará el medio aguinaldo para quienes corresponda y, en el caso de los beneficiarios que cumplan con todos los requisitos, también se acreditará el bono extraordinario de $70.000.

Calendario de pagos para jubilados sin bono

ANSES también confirmó el cronograma de pagos para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y que no reciben el bono extraordinario. Las fechas quedaron organizadas según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio.

jueves 23 de julio. DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio.

viernes 24 de julio. DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio.

lunes 27 de julio. DNI terminados en 6: martes 28 de julio.

martes 28 de julio. DNI terminados en 7: miércoles 29 de julio.

Los pagos para las restantes terminaciones continuarán de acuerdo con el cronograma oficial difundido por ANSES.