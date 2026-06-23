De cuánto es la AUH de julio 2026 con el aumento confirmado en ANSES

AUH ANSES: el monto que cobran las familias

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán en julio un nuevo aumento en sus haberes. La actualización responde al esquema de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación informada por el INDEC dos meses atrás.

En esta oportunidad, la prestación tendrá una suba del 2,15%, porcentaje que surge de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo. De esta manera, ANSES aplicará un nuevo reajuste sobre la AUH, la Asignación por Embarazo y la AUH por Discapacidad durante el séptimo mes del año.

De cuánto es la AUH en julio de 2026

Con el aumento confirmado, los montos brutos de las principales asignaciones quedarán de la siguiente manera:

Prestación Monto Asignación Universal por Hijo (AUH) $118.436,84 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $385.646,95 Asignación por Embarazo (AUE) $118.436,84

Como ocurre habitualmente, ANSES retiene el 20% de la AUH y de la Asignación por Embarazo hasta que se presente la Libreta AUH con la acreditación de controles de salud, vacunación y asistencia escolar.

AUH ANSES con aumento

Quiénes pueden cobrar la AUH

La prestación está destinada a familias con hijos menores de 18 años que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Personas desocupadas.

Trabajadores informales o sin aportes.

Empleados de casas particulares.

Monotributistas sociales.

También pueden acceder madres, padres o tutores que convivan con los menores y cumplan los requisitos establecidos por ANSES. Actualmente, la AUH alcanza a millones de familias en todo el país y constituye una de las principales herramientas de asistencia social administradas por el organismo previsional.

AUH: cuánto cobran las familias en julio

Cómo presentar la Libreta AUH

Para cobrar el 20% retenido, los titulares deben presentar anualmente la Libreta AUH. El trámite puede realizarse de manera online a través de Mi ANSES:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la sección "Hijos" y luego "Libreta AUH". Verificar los datos de salud, vacunación y escolaridad. Descargar e imprimir el formulario. Solicitar que sea completado y firmado por la escuela y el centro de salud. Sacar una foto clara del documento completo. Volver a ingresar a Mi ANSES y cargar la imagen desde la opción "Subir Libreta AUH".

Una vez validada la documentación, ANSES habilita el pago del porcentaje retenido correspondiente al período informado. Las fechas de pago serán informadas por ANSES a través del calendario oficial de julio y, como ocurre cada mes, estarán organizadas según la terminación del DNI de cada beneficiario. Los titulares podrán consultar la fecha exacta de acreditación ingresando a Mi ANSES o a través de los canales oficiales del organismo.