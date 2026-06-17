Los montos finales dependen de la cantidad de hijos declarados.

Miles de familias argentinas recibirán durante junio un importante refuerzo económico a través de las prestaciones que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Tras la actualización del 2,6% aplicada a la Asignación Universal por Hijo (AUH), los hogares que además cobran la Tarjeta Alimentar pueden alcanzar ingresos cercanos a los $500.000 mensuales, según la cantidad de hijos a cargo y los beneficios compatibles que tengan habilitados.

La medida impacta en millones de beneficiarios de todo el país y busca acompañar los ingresos de los sectores más vulnerables frente al aumento del costo de vida. Los montos ya comenzaron a acreditarse de acuerdo con el calendario oficial de pagos.

AUH: cuánto se cobra en junio de 2026

Con el incremento aplicado este mes, el valor total de la Asignación Universal por Hijo quedó establecido en $144.562 por cada menor. Sin embargo, como ocurre habitualmente, ANSES deposita el 80% del beneficio de manera mensual y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por esa razón, el monto que efectivamente reciben las familias cada mes es de $115.650 por hijo. En tanto, quienes perciben la AUH por discapacidad tienen asignado un valor significativamente superior, con pagos directos que rondan los $377.676.

Los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar continúa siendo uno de los complementos más importantes para los hogares que reciben la AUH. Este beneficio se acredita de manera automática junto con la asignación y no requiere realizar trámites adicionales.

Los valores vigentes son los siguientes:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres hijos o más: $149.425.

La suma de ambas prestaciones es la que permite que muchas familias superen ampliamente los $300.000 mensuales.

Cuánto cobra una familia según la cantidad de hijos

Los ingresos finales varían según la composición de cada hogar. En el caso de una familia con un hijo, el cobro mensual alcanza los $187.900 al sumar la AUH y la Tarjeta Alimentar.

Para quienes tienen dos hijos, el monto conjunto asciende a $344.599. Esta cifra surge de la acreditación de dos asignaciones más el beneficio alimentario correspondiente.

Las familias con tres hijos son las que reciben el mayor refuerzo económico. Durante junio percibirán un total de $496.375 entre ambos programas, una cifra que se acerca al medio millón de pesos.

Otros beneficios que pueden incrementar los ingresos

Además de estas prestaciones, existen ayudas complementarias compatibles con la AUH que permiten mejorar aún más los ingresos familiares. Entre ellas se encuentra el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, destinado a familias con niños de hasta tres años y a embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo.

A esto pueden sumarse programas provinciales o municipales, cuyos requisitos y montos dependen de cada jurisdicción.

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la AUH.

Cómo recuperar el 20% retenido por ANSES

Todos los meses el organismo retiene una parte de la AUH. Ese dinero no se pierde, sino que queda acumulado hasta que el titular presenta la Libreta AUH.

Este documento permite acreditar la asistencia escolar, los controles médicos y el cumplimiento del calendario de vacunación de los menores. Una vez completado el trámite, ANSES liquida el monto correspondiente a las retenciones realizadas durante el año.

Calendario de pagos de AUH en junio

Los pagos continúan realizándose según la terminación del DNI. Las fechas pendientes son:

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

Con los nuevos valores de AUH y Tarjeta Alimentar, junio se consolida como un mes clave para las familias que dependen de la asistencia social para afrontar gastos esenciales y sostener el presupuesto del hogar.