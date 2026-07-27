Escala la tensión con Brasil por los insultos de Milei a Lula: el canciller recibe al embajador argentino

El canciller de Brasil, Mauro Vieira, mantendrá esta tarde una reunión con el embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, a quien le solicitará explicaciones por los agravios del presidente Javier Milei contra su par Lula da Silva y contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

La decisión fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores conducido por Vieira, en un contexto de malestar por las expresiones del mandatario libertario, quien acusó a Lula de "ladrón" y lo llamó "presidiario" el último sábado durante un encuentro del bolsonarismo en San Pablo, en el que Milei respaldó la candidatura de Flavio Bolsonaro para las elecciones presidenciales de octubre próximo.

El último domingo, el gobierno de Brasil ya había convocado a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, quien se esperaba que viajase a Brasilia en las últimas horas para analizar junto con las autoridades de la cancilerría brasileña el empeoramiento del vínculo entre los dos gobiernos. Esas mismas fuentes consideraron "inaudito" el mensaje que Milei brindó en la convención del Partido Liberal (PL).

Los insultos de Milei a Lula

El sábado, durante el lanzamiento oficial de la candidatura de Flavio Bolsonaro, y a lo largo de una exposición de aproximadamente 25 minutos, el presidente argentino pronunció fuertes agravios contra Lula y lo calificó como "el zurdo", "el ladrón" y "el presidiario". Además, cuando se produjo una falla técnica sobre el escenario, ironizó al consultar si "los micrófonos los mandó a tocar el ladrón".

Asimismo, Milei responsabilizó al presidente brasileño de haber buscado intervenir en los comicios presidenciales de la Argentina celebrados en 2023. "Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda", afirmó.

Luego, el último domingo, Milei acusó a Lula de estar detrás de la "campaña antiargentina" durante la actuación de la Selección en el Mundial 2026, al señalar un supuesto financiamiento del gobierno de Brasil. "El que puso más plata en esta campaña anti-Argentina fue Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil", dijo en una entrevista a Radio Mitre sin citar ninguna investigación.

"Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro y no me dejaron. Acá, sin embargo, el ex presidiario vino a saludar a la rea”, agregó Milei ayer, en referencia a la visita de Lula da Silva a Cristina Kirchner en San José 1111 en julio de 2025.

Luego de esas manifestaciones, Vieira resolvió concretar el encuentro mencionado, una medida que agrava la tensión bilateral entre Brasil y la Argentina y representa un nuevo escalón en la disputa diplomática.