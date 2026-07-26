Milei le advirtió al campo: "No hay baja de impuestos posible sin superávit fiscal sostenido"

El presidente Javier Milei habló este domingo en la inauguración de la 138° edición de la Exposición Rural, en el barrio porteño de Palermo, y elogió los "logros" del sector agropecuario. Sobre uno de los reclamos más fuertes del sector, destacó que "el campo todavía carga con el peso de las retenciones". Sin precisar ningún tipo de fecha, anticipó: "Vamos camino a terminar de liberarlos por completo. Lo que estamos viendo es apenas el punto de partida".

Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que pueda haber un nuevo anuncio de baja de retenciones para el sector agropecuario al afirmar que "los anuncios ya se hicieron en su momento". Este domingo, Milei defendió la necesidad de eliminar las retenciones, pero advirtió que "no hay baja de impuestos posible sin superávit fiscal sostenido".

En una jornada en la que la Sociedad Rural también celebra sus 160 años, el jefe de Estado llegó acompañado de su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y compartió el palco con el jefe de Gabinete, Diego Santili, otros ministros, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los gobernadores de Santa Cruz y Corrientes, Claudio Vidal y Juan Pablo Valdés, entre otros funcionarios.

Milei habló luego de que el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, señalara que "la actual política nacional ha tenido notables logros" y exigiera que "las retenciones deben dejar de existir, por Ley y para siempre".

En su presentación, repasó las medidas aplicadas durante su gestión, entre ellas la eliminación del cepo cambiario, la reducción de aranceles para insumos y maquinarias, la apertura de mercados y la baja de retenciones. “El maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos”, afirmó el mandatario nacional. Milei remarcó que "todo es posible gracias al superávit, que es el motor que nos está llevando al futuro".

No obstante, el supuesto orden fiscal que celebra el Gobierno nacional muestra signos de fragilidad al sustentarse en un ajuste permanente en lugar de una verdadera solidez financiera. Aunque el Presidente remarca la necesidad de proteger el superávit "como agua en el desierto", el relato se vuelve difícil de sostener en el tiempo cuando la recaudación tributaria no para de caer en términos reales

Los recursos impositivos alcanzaron en junio los 20,017 billones de pesos, con un incremento nominal interanual del 23,7%, un porcentaje que volvió a ubicarse por debajo de la inflación y que implica una caída real de aproximadamente 7% una vez descontada la suba de precios. El desempeño refleja nuevamente las dificultades que enfrenta el Gobierno para sostener los ingresos fiscales en un contexto de reducción de impuestos al comercio exterior y menor dinamismo de la actividad económica.

Milei le agradeció al campo y anticipó una mejora para el sector: "Como nunca antes en su historia"

La apertura iba a realizarse este sábado aunque, en esta ocasión, se modificó debido al viaje del mandatario a Brasil para apoyar la candidatura del senador de derecha Flávio Bolsonaro. Con insultos a los "zurdos de mierda" y llamando "ladrón" y "basura calva" a "Lula" da Silva, el Presidente aseguró que el postulante del Partido Liberal (PL) es el ideal para "volver a poner de pie" al país.

En su tercer discurso ante productores agropecuarios realizado este domingo, el mandatario agradeció a la Sociedad Rural Argentina y a Nicolás Pino al reivindicar el rol del sector al que definió como “héroe” por su aporte al desarrollo económico del país.

El Presidente afirmó que, "gracias a la producción agrícola, el nuevo mundo pudo independizarse del viejo y entrar a la economía global" y remarcó que "la transición ya comenzó". Luego, apuntó contra "la política de los últimos 100 años", ya que, "en vez de pagarle con justicia al campo por lo que había hecho por el país, lo castigó con impuestos, cepos, cupos y precios máximos".

En ese sentido, sostuvo: "Nunca más debemos permitirnos que alguien venga con la cantinela de que el campo no genera valor y empleo. El sector agroindustrial explica un cuarto del empleo del país". A su vez, afirmó que "el techo que la política le puso al campo durante 100 años se está levantando" y anticipó que este sector "va a volar como nunca antes lo hizo en su historia".

"Nosotros y ustedes queremos exactamente lo mismo: volver al país que cuando le dio libertad al campo se convirtió en el granero del mundo y en una de las naciones más ricas del planeta. Argentina despertó finalmente de un siglo de letargo y el mundo nos está observando", expresó durante su discurso