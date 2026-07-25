Productores bananeros formoseños: desde el sector alertan por una desregulación clave del gobierno nacional

Productores bananeros de Formosa expresaron su preocupación por una resolución del Gobierno nacional que derogó normativas vigentes desde hace más de tres décadas y que establecían restricciones al ingreso de bananas provenientes de países o zonas con plagas cuarentenarias.

El presidente de la Federación Agraria Argentina, filial Laguna Naineck, Pánfilo Ayala, explicó que la medida dejó sin una barrera fitosanitaria específica a las principales zonas productoras de banana del país, entre ellas Formosa, Salta, Jujuy y Misiones.

Según señaló, la resolución que estaba vigente desde 1994 constituía una herramienta legal para proteger la producción nacional frente al posible ingreso de enfermedades y plagas que podrían afectar seriamente a los cultivos. En ese sentido, advirtió sobre el riesgo que representa la llegada de enfermedades como el Fusarium Raza 4, asociado al denominado mal de Panamá, que podría provocar graves pérdidas productivas.

Ayala cuestionó los argumentos utilizados para derogar la normativa y consideró que, aunque se trataba de una regulación con más de 30 años de vigencia, no podía ser considerada obsoleta debido a la función sanitaria que cumplía. "No tiene nada que ver con lo comercial, sino principalmente y fundamentalmente con la protección fitosanitaria", sostuvo.

Ante esta situación, desde la Federación Agraria iniciaron gestiones ante autoridades nacionales y solicitaron una audiencia para conocer los motivos de la decisión y evaluar la posibilidad de establecer nuevamente una normativa que garantice la protección sanitaria de las plantaciones.

La preocupación del sector se centra en que el ingreso de material vegetal contaminado podría tener consecuencias irreversibles para la producción bananera argentina. Por ello, los productores reclaman que la decisión sea revisada y que se mantenga una barrera fitosanitaria que evite la introducción de plagas y enfermedades que actualmente no afectan a los cultivos nacionales.

Producción local

En oposición, el Gobierno de Formosa fortaleció el sistema de control sobre el movimiento de hacienda con el objetivo de garantizar la trazabilidad de la producción ganadera en toda la provincia. La tarea se desarrolla de manera coordinada entre distintos organismos provinciales, que supervisan la carga, el transporte y la circulación de los animales.

El esquema busca certificar el origen de la hacienda, resguardar la sanidad animal, brindar mayores garantías a los productores y reforzar la transparencia de una de las principales actividades económicas de Formosa.

"Hay que garantizar la trazabilidad del movimiento de hacienda en toda la provincia", sostuvo el subsecretario de Producción Sustentable, Nazareno García Labarthe, quien remarcó que la Policía de Formosa forma parte del operativo de fiscalización que impulsa el Estado provincial.