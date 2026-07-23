Cámaras de frigoríficos salieron a cruzar a Sturzenegger por desfinanciar un instituto de promoción clave

Las entidades más representativas del sector agropecuario y las cámaras de la industria frigorífica se pronunciaron en contra de un anteproyecto promovido por Federico Sturzenegger desde el Ministerio de Desregulación, que busca cambiar el sistema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) mediante la eliminación del carácter obligatorio de los aportes efectuados por productores y frigoríficos.

El proyecto fue redactado por el equipo de Sturzenegger, aún no ingresó al Congreso y plantea introducir cambios en la Ley 25.507, por medio de la cual se creó el IPCVA en 2001. La medida se inscribe en la política del Gobierno de revisar el funcionamiento de organismos sostenidos con contribuciones obligatorias provenientes del sector privado.

En concreto, el artículo 37 del anteproyecto dispone que las contribuciones obligatorias dirigidas al instituto dejarán de regir desde el 1° de octubre de 2027. El borrador ordena además que, a partir de esa misma fecha, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dejen de aplicar, cobrar, retener o recaudar esas contribuciones. También prevé suprimir los convenios y procedimientos administrativos relacionados con ese mecanismo de financiamiento.

El rechazo de las entidades rurales al desfinanciamiento del IPCVA

La iniciativa provocó una rápida respuesta de las organizaciones que forman parte del Consejo de Representantes del IPCVA, que publicaron un comunicado conjunto para manifestar su "firme respaldo" al organismo y reivindicar "su rol fundamental como herramienta estratégica para el desarrollo y posicionamiento de la cadena bovina argentina".

El pronunciamiento fue firmado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro, la Federación Agraria Argentina (FAA), el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif), la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra) y la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica).

Las entidades subrayaron que el funcionamiento del IPCVA se sostiene únicamente con contribuciones privadas realizadas por los diferentes sectores de la cadena de la carne y que el organismo no utiliza fondos provenientes del Tesoro Nacional.

La normativa actualmente en vigor establece que los productores deben aportar una suma equivalente al 0,07% del valor índice de la res vacuna en plaza de faena, mientras que el sector frigorífico realiza una contribución correspondiente al 0,03% de ese mismo valor.

Las organizaciones alertaron que el paso a un sistema de aportes voluntarios podría generar una reducción significativa de los recursos del IPCVA y poner en riesgo tanto la continuidad de las campañas de promoción de la carne vacuna argentina dentro y fuera del país como las iniciativas destinadas a abrir nuevos mercados y afianzar las exportaciones.