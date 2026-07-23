Colapinto suma 19 puntos en la temporada.

Uno de los circuitos que resonó en los últimos meses en el paddock de la Fórmula 1 fue el de Nürburgring, el trazado alemán que tuvo en mayo a Max Verstappen como uno de los protagonistas en las carreras de resistencia. De hecho, sin pertenecer al calendario de la máxima categoría, el circuito alemán ganó relevancia ante la posible fuga de pilotos al GT, sobre todo debido al descontento con el nuevo reglamento.

En este contexto, la noticia de que Franco Colapinto tendrá unos test en dicha pista no pasó desapercibida, aunque en realidad el motivo de su visita es muy distinto al de un posible cambio de categoría. Y es que, tras el Gran Premio de Hungría que se disputará este fin de semana en Budapest, el piloto argentino tiene programado participar en unos test de Pirelli que se llevarán a cabo en Nürburgring al mando del A526.

¿Para qué son las pruebas?

Si bien todavía no hay fecha programada, sí se confirmó que el piloto argentino participará de unos tests en Alemania para probar los neumáticos que usará la F1 en 2027. Se trata de unas pruebas que suelen realizarse a menudo en los huecos del calendario y que le sirven a la empresa proveedora de los neumáticos para analizar el rendimiento de los compuestos y analizar mejoras que puedan implementarse en el desarrollo de las gomas.

De hecho, se sabe que se utilizarán diversos prototipos que informarán sobre comportamiento, degradación y consistencia de los neumáticos en diferentes condiciones, ya que suele regarse artificialmente la pista para probar las gomas de lluvia. Claro que los tiempos no serán la clave para Colapinto en esa oportunidad, sino que lo importante será que comience a amigarse con los compuestos que vayan a usarse en la siguiente temporada.

Al mismo tiempo, el mero hecho de participar en los test de Pirelli parece indicar que la renovación del argentino en Alpine está cada vez más cerca, algo que de por sí se justifica desde sus resultados. Por otra parte, cabe mencionar que Alpine no tiene libertad para hacer modificaciones en búsqueda de mejorar el rendimiento del A526 en estos test, que están centrados en estudiar el rendimiento de los neumáticos.

El argentino todavía no tiene asegurada su permanencia en la F1.

Horarios del GP de Hungría 2026 de F1

Tras el GP de Bélgica, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Hungaroring, donde se disputará el Gran Premio de Hungría entre el 24 y 26 de julio por la decimoprimera fecha. A continuación, los días y horarios: