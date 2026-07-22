Formosa volvió a cerrar con superávit y consolida 24 años de equilibrio fiscal

Según un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco sobre la base de datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y el INDEC, Formosa volvió a destacarse por la solidez de sus cuentas públicas al registrar superávit fiscal y financiero durante el primer trimestre de 2026.

El economista y rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), Adrián Muracciole, expresó que los resultados responden a una política de Estado que la provincia sostiene desde hace más de dos décadas. En este sentido, el estudio registró ingresos por 712.378 millones de pesos y gastos por 680.942 millones, alcanzando un resultado primario positivo de 31.696 millones de pesos y un superávit financiero de 31.436 millones durante los primeros tres meses del año.

El resultado primario representó el 4,4% de los ingresos totales provinciales, mientras que el superávit financiero alcanzó el mismo porcentaje, ubicando a Formosa entre las jurisdicciones con mejores indicadores fiscales del país y por encima de los promedios consolidados registrados por el conjunto de las provincias.

Muracciole destacó que estos resultados reflejan la continuidad de una política de administración responsable de los recursos públicos que se mantiene desde hace 24 años. "El superávit que se observa en el primer trimestre está en consonancia con los últimos 24 años en Formosa", afirmó en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

El economista explicó que el equilibrio fiscal sustenta dos componentes fundamentales. Por un lado, el resultado primario, que surge de la diferencia entre los ingresos provenientes de impuestos y coparticipación y los gastos corrientes del Estado, como salarios, compra de insumos y funcionamiento de las distintas áreas gubernamentales.

Por otro lado, resaltó la importancia del resultado financiero, un indicador que contempla el pago de intereses de deuda pública. En este aspecto, Formosa presenta una situación particularmente favorable debido a que no posee endeudamiento significativo que implique afrontar elevados compromisos financieros. "Formosa tiene superávit primario y, como además no tiene deuda, también tiene superávit financiero porque no gasta recursos en pagar intereses", precisó.

Muracciole aprovechó además para diferenciar el desempeño de las cuentas públicas provinciales del esquema económico implementado por el Gobierno nacional. Según sostuvo, el supuesto superávit anunciado por la administración de Javier Milei no contempla el peso de los intereses de la deuda pública nacional y se sostiene a partir de un fuerte ajuste sobre distintos sectores de la sociedad. "El Gobierno nacional intenta instalar que tiene superávit, pero si se computaran los intereses de la deuda el resultado sería muy distinto", señaló.

Asimismo, cuestionó que el equilibrio fiscal nacional haya sido alcanzado mediante la paralización de la obra pública, los recortes en las transferencias a las provincias, las modificaciones en las políticas destinadas a jubilados y personas con discapacidad y las restricciones presupuestarias aplicadas sobre organismos nacionales.

En contraposición, sostuvo que el superávit formoseño no responde a una política de ajuste, sino a una estrategia orientada a garantizar la continuidad de las políticas públicas provinciales. "Cuando uno observa el gasto público en Formosa, encuentra que se siguen sosteniendo la educación y la salud pública, se continúan inaugurando escuelas y se mantienen obras de infraestructura incluso en un contexto nacional adverso para la inversión pública", explicó.

El rector de la UPLaB subrayó que la administración provincial concibe al superávit como una herramienta de gestión y no como un objetivo aislado. "El gobernador Gildo Insfrán entiende que el superávit es una herramienta para administrar mejor los recursos de los formoseños y llevar adelante las políticas públicas del Modelo Formoseño", afirmó.

Finalmente, Muracciole sostuvo que los datos publicados por organismos nacionales ratifican la consistencia del esquema financiero provincial y reflejan una política fiscal sostenida en el tiempo. "Formosa tiene un superávit genuino, fiscal y financiero, consolidado desde hace 24 años. No es una situación coyuntural, sino una política de Estado que se traduce tanto en las cuentas públicas como en las obras y servicios que llegan diariamente a la comunidad", concluyó.