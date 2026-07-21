Partido opositor húngaro Fidesz dice que la Fiscalía registró oficinas donde están sus servidores

Imagen de archivo de periodistas trabajando en la sede del partido Fidesz el día de las elecciones parlamentarias en Budapest, Hungría.

​El principal partido de la oposición húngara, Fidesz, afirmó que la Fiscalía registró el martes ‌las oficinas donde se ‌encuentran sus servidores de Internet, al tiempo que acusó al nuevo Gobierno de centroderecha de intentar paralizar sus actividades.

La Fiscalía y el partido gobernante, Tisza, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico. El primer ministro, ​Peter Magyar, declaró ⁠en un comunicado publicado en Facebook que "espera ‌con interés recibir información de la Fiscalía".

Magyar ⁠logró una victoria electoral aplastante ⁠en abril ante el Fidesz de Viktor Orbán, poniendo fin a 16 años de gobierno del partido nacionalista. ⁠Magyar se comprometió a restablecer los estándares ​democráticos en Hungría, país que había ‌mantenido frecuentes conflictos con ‌la Unión Europea en torno a cuestiones como ⁠el Estado de derecho, la corrupción y los derechos de las minorías.

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Sin embargo, desde que perdió el poder, el Fidesz ha acusado a Tisza ​de aplicar ‌políticas autoritarias.

"Los investigadores de la Fiscalía se han presentado sin previo aviso en el centro que alberga los servidores del partido Fidesz con la intención de incautar todo el ⁠sistema de comunicaciones y las bases de datos del partido", escribió Fidesz en Facebook.

"No ha habido ningún precedente de esto en Hungría desde 1990, el fin del comunismo", señaló, añadiendo que "se opondrá a la tiranía agresiva del Partido Tisza".

Tisza niega estar adoptando una postura ‌autoritaria hacia sus oponentes políticos. Se ha comprometido a frenar la corrupción, que, según afirma, era rampante bajo la administración de Orbán, como parte de la campaña de Tisza para devolver a Hungría a la ‌corriente principal de la UE.

La declaración de Fidesz no precisó dónde tuvo lugar la operación, pero los fiscales ‌de la localidad ⁠sureña de Bács-Kiskun declararon al portal de noticias 24.hu que la operación estaba ​relacionada con una investigación sobre "malversación y otros delitos" en el Fondo Nacional de Cultura (NKA).

Con información de Reuters