Por qué se había cancelado la Finalissima entre Argentina y España

Incluso antes de pensar en una final del mundo entre la Selección Argentina y España, ambos combinados esperaban cruzarse en la Finalissima como actuales campeones de la Copa América y de la Eurocopa. Sin embargo, el encuentro nunca llegó a disputarse en la fecha originalmente prevista y terminó cancelándose.

¿Por qué se suspendió la Finalissima entre la Selección Argentina y España?

El partido estaba pactado para el 27 de marzo de este año, en el estadio Lusail de Doha de Qatar, previo al Mundial 2026. Sin embargo, la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, producto de los ataques entre Israel, Estados Unidos e Irán, y el consecuente lanzamiento de misiles hacia bases estadounidenses en la región, tornó inviable que se jugara el partido en la sede qatarí en la fecha establecida.

Ante este escenario, la UEFA y la CONMEBOL tuvieron que buscar alternativas de emergencia, lo que comenzó una negociación que se extendió durante varias semanas sin ningún resultado.

España y Argentina puedieron cruzarse finalmente en el Mundial 2026, donde La Roja venció a la Albiceleste

Entre las propuestas que impulsó el organismo europeo se encontraban jugar el encuentro en el estadio Santiago Bernabéu, disputar una serie de ida y vuelta entre ambas selecciones, o encontrar una sede neutral dentro de Europa. La Asociación del Fútbol Argentino rechazó estas alternativas, principalmente porque consideraba que trasladar la sede a suelo español atentaba contra el principio de neutralidad que debía regir la competencia y porque el formato de doble partido tampoco se ajustaba al espíritu original del torneo.

Como contraoferta, la conducción de Claudio "Chiqui" Tapia, con el respaldo de la CONMEBOL, propuso disputar el partido el 31 de marzo en el Estadio Olímpico de Roma, como alternativa neutral en territorio europeo, pero la UEFA comunicó que esa fecha, apenas cuatro días posterior a la propuesta original, resultaba imposible debido a los compromisos internacionales ya asumidos por la selección española.

Al no lograrse un acuerdo entre las partes sobre fecha y sede, la Finalissima quedó definitivamente cancelada, sin que se estableciera una nueva instancia para reprogramarla. Ahora, los rumores señalan que la Finalissima entre Argentina y España podría jugarse en la fecha FIFA de noviembre del 2026.

El encuentro y desenlace inesperado en el Mundial 2026

Pese a la frustración que generó la suspensión, el destino terminó ofreciendo una revancha inesperada. Argentina y España se reencontraron meses después, esta vez en la final del Mundial 2026, disputada en el estadio MetLife de Nueva York, con ambas selecciones ostentando nuevamente los títulos continentales vigentes. Así, los campeones de América se enfrentaron a los de Europa, pero la Albiceleste se vio derrotada 1-0 por la Roja.