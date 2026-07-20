Lionel Messi rompió el silencio tras la final perdida en el Mundial 2026: "El dolor es muy grande"

El primer mensaje de Lionel Messi tras la final perdida del Mundial 2026.

Lionel Messi dejó su primer mensaje oficial después de la final que la Selección Argentina perdió frente a España, en el Mundial 2026. A través de una publicación en el feed de su cuenta oficial de Instagram (@leomessi), el capitán pidió valorar al plantel de Lionel Scaloni por todo lo conseguido en los últimos tiempos.

Para sus 514 millones de seguidores, el delantero de Inter Miami de Estados Unidos sostuvo que "hoy es difícil valorar" lo que hicieron, pero destacó que el combinado nacional alcanzó dos veces seguidas la final de la Copa del Mundo. Como era de esperarse, el astro rosarino de 39 años no dio pistas sobre su futuro con esta camiseta y, por último, felicitó a España por la segunda estrella de su historia.

El primer mensaje de Messi tras la final perdida del Mundial 2026: "Me quedo con todo lo bueno"

El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.



Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos.



También quiero felicitar a España por el campeonato.

El primer mensaje de Lionel Messi tras la final perdida del Mundial 2026.

El Mundial de Messi, inesperadamente extraordinario

Eran muchas las dudas acerca del rendimiento del capitán en la Copa del Mundo, ya con 39 años y en una liga muy poco competitiva como la MLS (Major League Soccer) de Estados Unidos. No obstante, el genio se encargó de demostrarles a quienes dudaban de él que otra vez estaban equivocados.

Con 8 goles, 4 asistencias y todos los minutos disputados a excepción del duelo con Jordania, "Leo" lideró al equipo de Scaloni hacia la final de la máxima cita. Con remontadas épicas, victorias sobre la hora y magia pura dentro del campo de juego, el ex Barcelona y PSG sufrió físicamente la final, al igual que sus compañeros. Si bien no le alcanzó para ser bicampeón, su certamen fue mucho mejor de lo que se esperaba y dejó en claro que sigue vigente a una edad en la que otros cracks de la historia ya estaban retirados.

Las estadísticas de Messi en la Selección Argentina