Crean el primer Registro Nacional de mascotas en Argentina: cómo incribir a tu gato o perro

Los tutores de perros y gatos ahora podrán inscribir gratis a sus mascotas en el Registro Nacional. Se trata de una plataforma virtual donde se puede registrar rápidamente a los animales con datos importantes para facilitar el hallazgo de animales perdidos.

Cómo es la iniciativa del Registro Nacional de Mascotas

La plataforma digital es completamente gratis y solo lleva algunos minutos registrar a un animal; se debe escribir: el nombre y foto de su perro o gato, la ciudad donde vive y un número de contacto de sus dueños. El objetivo es crear la base de datos de mascotas más grande del país y que funcione como una herramienta para ayudar a encontrar animales extraviados.

Además de tener una base de datos, la página publica alertas de animales perdidos con su descripción física y datos específicos de su personalidad en caso de cruzarse con ellos.

El Registro Nacional de Perros y Gatos busca facilitar su búsqueda en caso de que los animales se pierdan

Argentina es uno de los 10 países con mayor cantidad de perros y gatos por hogar en el mundo, pero no contaba con una base de datos. Así, la iniciativa impulsada por la marca de alimento balanceado Old Prince busca responder a la ausencia de un registro en el país que conecte a refugios o personas que los encuentran con la familia de los animales perdidos. "Registrarlos es darles identidad, protección y cuidado", explicaron desde la compañía.

La gran clave de la propuesta es que no hace falta comprar alimentos de la marca o ser cliente para inscribir a tus animales: cualquier persona puede registrar a su mascota sin costo. La campaña tuvo una buena repercusión entre los argentinos, ya que ha comenzado hace solo meses y ya cuenta con 20.000 mascotas con ficha digital.

¿A dónde podés registrar a tus perros o gatos?

El Registro Nacional de Perros y Gatos se mantiene abierto y con la posibilidad de que cualquier persona se sume. Los interesados pueden anotar a sus mascotas de manera gratuita en la página oficial censo. Entre los datos a completar se encuentran la edad, el tamaño, si tiene el calendario de vacunación al día y hasta se puede adjuntar una foto del animal.