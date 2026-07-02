Las prácticas sustentables no solo ayudan al medioambiente a largo plazo, sino que pueden tener un impacto directo en la vida de miles de animales. Existe una iniciativa en Argentina que permite colaborar con refugios de perros y gatos de manera muy simple: solo tenés que donar los residuos de las bolsas de alimento.

Envases vacíos a cambio de alimentos para refugios de animales: cómo funciona la iniciativa

La iniciativa de economía circular es impulsada por la Comunidad Baires, un programa de la empresa de alimentos balanceados Agroindustrias Baires, que ofrece un triple impacto: reciclaje, donación de alimentos y el apoyo a refugios.

Para participar, tenés que acercarte con las bolsas vacías de las marcas Old Prince, Kongo y Fawna a refugios o puntos de acopio para que sean incorporados a un circuito de valorización. Así, en lugar de terminar en la basura, Baires canjea cada envase por 1 kilo de alimento balanceado que es donado a diferentes organizaciones de todo el país.

La compañía dona un kilo de alimento por cada bolsa recaudada

Mientras que los residuos plásticos son entregados a la Cooperativa Creando Conciencia de Benavídez, partido bonaerense de Tigre, y se les da una segunda vida útil: los materiales son procesados y transformados en nuevos productos, como mobiliario urbano, composteras, bancos, mesas, perchas, útiles escolares y otros elementos fabricados a partir de plástico reciclado.

Así, una bolsa vacía puede convertirse en alimento, empleo registrado y se vuelve una forma de consumo más responsable porque el modelo de revalorización, además de cerrar el ciclo de los envases, permite fortalecer el trabajo de organizaciones que brindan contención y asistencia a animales en situación de vulnerabilidad.

Además, cada bolsa recuperada activa una cadena de valor que reduce residuos, impulsa empleo vinculado a la economía circular y se traduce en alimento para refugios de todo el país.

Entre enero y junio de 2026, Comunidad Baires permitió donar aproximadamente 150.000 kilos de alimento balanceado a refugios y organizaciones de distintas provincias. Es decir que durante solo seis meses se recuperaron alrededor de 150.000 envases y se les dio una segunda oportunidad en el circuito productivo a través del reciclaje.

Cómo participar de la iniciativa: en qué centros de acopio se pueden dejar las bolsas

Actualmente, la red del programa cuenta con más de 320 refugios y organizaciones inscriptas, que participan activamente en la recolección de bolsas, reciben los alimentos y forman parte de las acciones impulsadas por la compañía. Podés conocer a dónde llevar tus envases vacíos en el listado oficial del programa.