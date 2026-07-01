Despidos en la CNEA: desmienten al Gobierno y denuncian "persecución"

Un día después de que el Gobierno de Javier Milei decidiera enviar a la Gendarmería para reprimir la protesta por 61 despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), efectivos volvieron a sitiar el edificio central y prohibieron el ingreso al personal. Afuera, gremios y trabajadores cortaron avenidas y calles para pedir por su reincorporación. "Es una persecución", dice un empleado. Aseguran que hubo recortes en puestos sensibles y desmienten que solo sean contratados de 2023.

Esta mañana volvieron a concentrarse en las afueras de la sede central de la CNEA, en Libertador al 8200, un nutrido grupo de trabajadores para reclamar la restitución de todas las personas que el martes por la mañana recibieron un email con la interrupción de sus contratos. Hace apenas veinticuatro horas, los trabajadores dejaron sus tareas y coparon los pasillos de la sede central para pedir respuestas y solo obtuvieron palazos y escudazos de la Gendarmería.

Durante la tarde, los gremios anunciaron que las autoridades los convocaron a una "mesa de negociación" para este jueves 2 de julio a la 10 horas. "Como acordamos, tendremos la reunión y luego veremos las acciones a seguir", indicaron en un comunicado al que accedió El Destape.

Al trascender los despidos, el director de la CNEA, Martín Porro, publicó un texto en redes en el que argumentó que "la totalidad de esos contratos habían sido incorporados durante el año 2023", los cuales "desempeñaban funciones mayoritariamente administrativas" y que "ningún operador licenciado, investigador, ni personal especializado fue desvinculado".

El Destape dialogó con un empleado con 10 años de antigüedad que desmintió el planteo oficial al afirmar que fueron removidos puestos sensibles dentro del organismo y que se trata de "una persecución" interna.

La desmentida al relato oficial

"Dicen que recortaron contratos durante la gestión de Adriana Serquis (actual diputada peronista) pero, a su vez, están ingresando personas nuevas que las ponen a dedo ellos. Hay personal administrativo que ingresó este año 2026, al mismo tiempo que dicen que echan otros", dijo a este medio un trabajador que no quiso dar su nombre por temor a represalias.

Para él, el planteo oficial es "mentiroso" porque entre los despedidos también hay puestos altamente calificados y necesarios para la diaria de la CNEA, incluso para mantener un discurso que el propio Gobierno de Milei dice reivindicar.

"Echaron a una persona que era la encargada de la vinculación con laboratorios que compran radioisótopos a la CNEA. Sin esa persona, no puede proveer radiosótopos. Que encima está en agenda de la gestión actual, reactivar la venta de radioisótopos y agua pesada", ejemplificó, y agregó: "Es una persecución esto".

Este caso se suma al de Paula Alderete, una trabajadora de la CNEA de Salta que fue desvinculada y que, como técnica microscopista, tenía la tarea de manipular un microscopio electrónico de barrido que ahora quedó en desuso.

También resaltó que el trabajo peyorativamente calificado como "administrativo" por el Gobierno es clave para que funcionen áreas completas en las sedes más importantes del organismo. "Gran parte de los empleados que no fueron renovados llevan el seguimiento de gerencias completas. Personas que llevan la gestión documental, seguimiento de calidad, mucho laburo administrativo para dar apoyo a sectores de investigación y operativo que son clave", detalló.

Cómo seguirá la protesta

Sobre cuál es el escenario actual, el empleado remarcó que no tienen órdenes concretas de los gerentes -quienes no estaban enterados de los despidos- y que con sus compañeros están "a la espera" de decisiones. "Es una incertidumbre terrible. Hay una persecuta política bastante importante hacia adentro. Están viendo quiénes se movilizan, si se adhieren. Creo que hasta miran las cámaras", lanzó.

Durante la protesta de esta mañana, los gremios Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) realizaron un acto en el que repudiaron los despidos y pidieron su reincorporación.

"Dicen que en la medida que no haya manifestación nos recibirían. Hace meses que pedimos con todas las formalidades, los dos gremios, y no nos han recibido. Nosotros queremos hablar con las personas que tienen la representación legal. El ingeniero Martín Porro es el único que tiene el poder de decisión", dijo a El Destape 1070 el físico nuclear y secretario general de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN), Andrés Kreiner.